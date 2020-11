Petróleo fecha em alta

O petróleo subiu nesta sexta-feira na esperança de vacinas contra o covid-19 e em uma atitude do mercado de se posicionar antes de uma semana encurtada pelo Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos.

O barril de Brent para entrega em janeiro ganhou 1,72%, a 44,86 dólares, no mercado de Londres, enquanto no mercado de Nova York, o petróleo WTI para dezembro subiu 0,98%, a 44,96 dólares.

Os dois tipos de contratos fecharam a semana com lucro acumulado de cerca de 4% cada.

As preocupações com a demanda, que vêm pesando há meses, deram origem a "esperança de uma recuperação, especialmente devido aos anúncios de lançamentos iminentes de vacinas", disse Eugen Weinberg, analista do Commerzbank.

Mas Bill Bill O'Grady, da Confluence Investment, observou que, em sua opinião, os corretores estavam principalmente tentando tomar posições antes de uma semana encurtada e que as negociações estão fracas devido ao Dia de Ação de Graças.