Colômbia obtém novo prazo para se livrar de minas antipessoas

A Colômbia obteve uma nova prorrogação em seu compromisso de remover todas as minas antipessoal de seu território e espera em 2025 atingir a meta acordada com a Convenção de Ottawa, informou o governo nesta sexta-feira.

A meta inicialmente planejada para 2011 já havia sido adiada pela primeira vez até 2021 e o Escritório do Alto Comissariado para a Paz já solicitou um período de quatro anos adicionais, visto que 133 municípios continuam contaminados.

"O governo do presidente (Iván) Duque chegará a um total de 427 municípios livres de suspeitas de minas antipessoal até o final deste ano", declarou o assessor presidencial Miguel Ceballos. Segundo dados oficiais, em 2012, quando foi feita a primeira estimativa dos territórios atingidos por este tipo de explosivos, 715 dos 1.122 municípios do país sofriam com o flagelo.

A Colômbia é um dos países mais afetados pelas minas antipessoal no mundo, no marco de um conflito armado de quase seis décadas que enfrentou guerrilheiros, paramilitares, narcotraficantes e agentes do Estado.

Os países signatários do Tratado de Ottawa destruíram 269.000 minas no ano passado, para um total de 55 milhões nas últimas duas décadas, de acordo com o relatório mais recente do Monitor de Minas Terrestres.

O relatório destaca que os países mais contaminados são Afeganistão, Bósnia e Herzegovina, Camboja, Croácia, Etiópia, Iraque, Tailândia, Turquia, Ucrânia e Iêmen.