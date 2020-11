A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira (20) que as próximas semanas serão decisivas para definir se haverá, ou não, um consenso com os britânicos sobre o pacto comercial. "Queremos um acordo pós-Brexit, mas não a qualquer preço", disse a líder, ao ser questionada sobre o assunto durante evento do Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR, na sigla em inglês).