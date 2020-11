Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics está em 2º lugar no ranking 2021 dos principais fornecedores mundiais de tecnologia de gestão de risco do Chartis RiskTech100®. Esta é a posição mais alta que obtivemos, depois de terminar em 4º lugar nos últimos dois anos.

Além do 2º lugar no ranking geral, ganhamos prêmios nas categorias Estratégia e Bancário. Nossas soluções receberam oito prêmios de categoria, incluindo o primeiro prêmio na categoria Climate Risk do Chartis.

"Estamos excepcionalmente orgulhosos de nosso desempenho no RiskTech100 deste ano", disse o presidente da Moody's Analytics, Steve Tulenko. "É uma honra ajudar nossos clientes a tomar melhores decisões neste ambiente desafiador, e temos o prazer de ser reconhecidos por nossas contribuições para o seu sucesso".

Vários critérios são considerados para o prêmio Estratégia, que também ganhamos em 2018, incluindo capacidade de execução, visão e liderança, e desenvolvimento financeiro. A estratégia da Moody's Analytics é desenvolver soluções que ajudem nossos clientes a medir e entender o risco de forma mais holística. Oferecemos conjuntos de dados exclusivos, ferramentas analíticas e soluções de software para ajudá-los a integrar a avaliação de risco em suas estratégias de adaptação e crescimento.

Esta é também a nossa segunda vitória no Setor Bancário, reconhecendo nosso impacto sobre os bancos em todo o mundo. Ajudamos os bancos a administrar seus balanços, atender aos padrões regulatórios e contábeis e tomar melhores decisões de crédito. Nossas soluções SaaS são escaláveis e tornam as operações bancárias mais eficazes, digitalizando processos e trazendo as melhores práticas de gestão de risco para o front office.

"Em um contexto de novas pressões e mudanças estruturais em muitas áreas-chave, o desempenho na classificação da Moody's Analytics deste ano destaca vários fatores," disse o diretor de Pesquisa do Chartis, Sid Dash. "Uma forte estratégia permitiu-lhe continuar a expandir a sua cobertura, com particular força na carteira bancária, e um modelo de crédito que passou a alargar ao risco climático".

Agora em seu 15º ano, o Chartis RiskTech100 avalia empresas de tecnologia que fornecem soluções de risco e compliance para instituições financeiras.

Essas vitórias aumentam nossa lista crescente de reconhecimento do setor.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresarias a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança no mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas com liderança no setor, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, elaboradas para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mentes abertas e foco em satisfazer as necessidades dos clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse nosso website ou se conecte conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma empresa subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO) que, em 2019, apresentou uma arrecadação de US$ 4,8 bilhões, contratou cerca de 11.400 pessoas do mundo todo e, hoje, conta com unidades em mais de 40 países.

