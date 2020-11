Novo álbum do BTS atrai milhões de fãs poucas horas após lançamento

A banda de K-pop BTS lançou um novo álbum nesta sexta-feira (20) e o vídeo de sua primeira música registrava em poucas horas 20 milhões de visualizações no YouTube, alguns meses após o sucesso histórico e mundial de "Dynamite" em inglês.

"Isso é a melhor coisa que aconteceu esse ano", escreveu um fã em um dos mais de 560.000 comentários na rede social. "Justo quando começava a me sentir um lixo de novo e queria deixar este mundo, o BTS lança esse álbum", disse outro.

Em agosto, o grupo de sete membros tornou-se a primeira banda 100% sul-coreana a liderar as listas de vendas de álbuns da Billboard nos Estados Unidos com "Dynamite".

BTS (abreviatura de Bangtan Sonyeondan, que significa "Boy Scouts a prova de balas") gera bilhões de dólares em renda para a economia da Coreia do Sul e, em outubro, abriu a bolsa com sucesso no país.

"Nosso objetivo com a música em 'BE' é que possa ser um consolo para muita gente", disse Jimin, um dos membros do grupo, em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira. "Se muitas pessoas puderem se identificar com isso, ficarei realmente agradecido".

O lançamento mundial de seu último álbum, "BE", ocorreu às 14h00 na Coreia do Sul (02h00 em Brasília). Em poucas horas, o vídeo da primeira canção, "Life Goes On" já registrava cerca de 20 milhões de visualizações.

Este quinto álbum em coreano da banda, de oito músicas entre elas "Dynamite", se apresenta como "o mais 'BTSesco' até o momento", disse a gravadora do BTS, Big Hit Entertainment, em um comunicado.

"O BTS teve um crescimento meteórico este ano, uma façanha assustadora considerando a forma em que continuam atraindo novos fãs ao longo dos anos", disse Jenna Gibson, uma pesquisadora da Universidade de Chicago.

- "Mensagem de cura" -

"Life Goes On" deseja mandar uma "mensagem de cura" contra a nova pandemia de coronavírus, disse a Big Hit.

Desde sua estreia em 2013, o BTS é uma banda líder no cenário musical internacional e, no ano passado, seus shows em Los Angeles, Paris e Londres esgotaram as entradas.

Suas letras costumam ter um compromisso social, com temas como a competição na sociedade e os males do consumismo. Eles se comunicam com seus fãs, tanto no país como no exterior, através das redes sociais.

O grupo tem no Twitter 30,8 milhões de seguidores.

Embora as ações da Big Hit tenham diminuído desde a sua estreia na bolsa, a empresa ainda vale cerca de 6 bilhões de dólares.

No entanto, a empresa alertou sobre um "fator de risco": o serviço militar obrigatório para os sete membros do BTS.