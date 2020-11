UE espera novo compromisso dos EUA com multilateralismo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta sexta-feira (20) que espera um novo compromisso dos Estados Unidos em favor do multilateralismo, em particular contra a pandemia do coronavírus e as mudanças climáticas, assim que o democrata Joe Biden assumir a Presidência.

"Todos os países devem trabalhar melhor juntos para melhorar a segurança sanitária global (...). Até agora, os Estados Unidos não quiseram se envolver nessa questão. Espero que mude agora com o presidente eleito", afirmou Von der Leyen, às vésperas da cúpula do G20 que acontece neste fim de semana.

"Na realidade, o novo governo já se comprometeu a aumentar a cooperação multilateral, inclusive no setor da saúde", acrescentou.

Durante o governo Trump, os Estados Unidos iniciaram o procedimento para deixar a Organização Mundial da Saúde (OMS), da qual os Estados Unidos são o principal doador.

"Precisamos trabalhar melhor juntos para além da pandemia atual. A OMS deve desempenhar um papel fundamental a esse respeito. E sim, devemos aprender a lição desta pandemia e melhorar sua eficácia", admitiu.

A UE também espera que Washington reveja a decisão do presidente Donald Trump de se retirar do Acordo de Paris sobre mudança climática.

"Esperamos um novo impulso por parte do governo dos Estados Unidos" a este respeito, já que o presidente eleito afirmou que "os Estados Unidos voltarão a se somar ao Acordo de Paris", afirmou.

Durante a gestão Trump, Washington também se retirou do acordo multilateral sobre o programa nuclear do Irã, das negociações sobre um Pacto Global para a Migração e bloqueou a nomeação de juízes para o órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC), entre outros.