Trump participa de encontro virtual da Apec nesta sexta-feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa nesta sexta-feira de encontro virtual de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). De acordo com a agenda da Casa Branca, a reunião será às 8h50 (de Brasília, 6h50 em Washington) e é fechada à imprensa. A APEC é um fórum de 21 países do círculo do Pacífico do qual fazem parte EUA, China e Rússia e outros países da região. No encontro de hoje, o debate será sobre a covid-19 e as medidas para recuperação econômica. Será o primeiro evento de Trump com o líder chinês, Xi Jinping, desde a derrota do republicano na corrida à Casa Branca. Além deste encontro, Trump faz um discurso às 16h30 sobre a redução de preços de medicamentos prescritos.