Mais de 2.000 mortes por covid-19 e 200.000 casos em 24 horas nos EUA

Os Estados Unidos registraram 2.239 mortes relacionadas à covid-19 em 24 horas entre quarta e quinta-feira, de acordo com balanço realizado pela Universidade Johns Hopkins.

Mais de 200.146 novos casos de coronavírus foram registrados no mesmo período no país, o mais afetado no mundo pela pandemia em termos absolutos.

O número de 2.000 mortos por dia era regularmente excedido durante a primavera, o auge da crise de saúde nos Estados Unidos, mas há meses não era superado.

A epidemia está atualmente em uma fase "exponencial" em todo o país, alertaram os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) nesta quinta-feira, pedindo aos americanos que evitem viajar no feriado de Ação de Graças, no final da próxima semana.

Entre o fechamento de escolas em Nova York e o toque de recolher na Califórnia, muitos estados e grandes cidades impuseram novas restrições para retardar a propagação do vírus.

Mas o presidente eleito Joe Biden descartou a imposição de um bloqueio nacional assim que assumir o cargo na Casa Branca, em 20 de janeiro.

"Seria contraproducente", disse, sublinhando que as situações podem ser diferentes de acordo com cada cidade dos Estados Unidos, de enorme proporções.

Desde o início da pandemia, houve 252.419 mortes por covid-19 nos Estados Unidos e quase 11,7 milhões de casos.