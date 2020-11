Recontagem no estado da Geórgia confirma vitória de Biden

O estado americano da Geórgia terminou a recontagem manual de todos os votos da eleição presidencial dos Estados Unidos e os resultados confirmam a vitória do candidato democrata Joe Biden, informou nesta quinta-feira (19) uma autoridade local.

"A auditoria confirmou que a contagem automática original retratou com precisão o vencedor da eleição", afirmou em comunicado publicado no site do secretário de estado da Geórgia, Brad Raffensperger.

A confirmação torna Biden o primeiro candidato democrata à presidência a vencer neste estado sulista dos Estados Unidos em quase três décadas, apesar das alegações de fraude de seu rival nas eleições, o atual presidente Donald Trump.