Comunicado do Business Wire :Dataiku

Hoje, a Dataiku, uma das principais plataformas de IA e aprendizado de máquina do mundo, foi reconhecida como uma das 25 empresas de computação em nuvem privada com melhor classificação para trabalhar durante a crise da COVID em uma lista divulgada pela Battery Ventures, uma empresa de investimento global e nuvem investidor, com dados fornecidos especificamente pela Glassdoor*, líder mundial em insights sobre empregos e empresas. A lista destaca 25 empresas privadas - todas business-to-business, empresas de computação em nuvem -, onde os funcionários relataram os mais altos níveis de satisfação no trabalho durante os primeiros seis meses da pandemia, de acordo com o feedback dos funcionários compartilhados no Glassdoor.

Essa distinção colocou a Daitaku como número 1 (de um total de 25) com uma classificação geral da empresa de 5. A média mais ampla em todo o Glassdoor é 3,5. A classificação de liderança sênior da Dataiku foi de 4,9, em comparação com a média do Glassdoor de 3,2, enquanto sua classificação de perspectiva de negócios positiva - indicando a porcentagem de funcionários que acreditam que o negócio de seu empregador vai melhorar nos próximos seis meses - foi de 96%. Isso se compara a uma média no Glassdoor de 51%.

Este é o quarto ano que a Battery publica uma versão de sua lista de empresas de nuvem com melhor classificação, juntamente com uma classificação relacionada das 25 empresas de computação em nuvem pública com melhor classificação para se trabalhar. As classificações - que este ano dependeram de como as empresas estão lidando com questões como força de trabalho remota e a desaceleração econômica mais ampla - destacam a tendência global de empresas cada vez mais se voltando para a nuvem para executar sistemas de tecnologia e software críticos, em vez de usar sistemas locais.

Eles também destacam os vínculos potenciais entre a cultura positiva da empresa e o desempenho e crescimento corporativo em geral, de acordo com Neeraj Agrawal, um parceiro geral da Battery especializado em investimento em nuvem. Este ano, 10 das 25 maiores empresas privadas anunciaram rodadas de financiamento durante a pandemia (até Nov. 1) no valor de mais de US$ 1,9 bilhão combinadas, de acordo com a Crunchbase.

"Os CEOs da nuvem tiveram que permanecer incrivelmente focados, resilientes e ágeis nos últimos oito meses, trabalhando em condições que provavelmente nunca esperaram", disse Agrawal. "Os melhores CEOs estão ouvindo os funcionários e tomando decisões difíceis que continuarão a impulsionar suas empresas. Estamos animados que tantas dessas empresas B2B estão sobrevivendo e até mesmo prosperando durante a Covid, pois estão fornecendo tecnologias para atender a nova força de trabalho pandêmica, bem como soluções que estão digitalizando negócios de clientes mais rápido do que nunca. Todas as empresas que fizeram parte da lista este ano devem considerá-la uma honra ser incluída." Uma pesquisa econômica da Glassdoor, bem como outros estudos de terceiros, mostram que as empresas com alta satisfação dos funcionários geralmente apresentam desempenho financeiro mais forte.

"A Dataiku sempre fez da cultura da empresa e da inclusão uma prioridade máxima", disse o CEO da Dataiku, Florian Douetteau. "Nós nos esforçamos para abraçar constantemente o pensamento inovador e a colaboração entre nossos funcionários, que só se tornaram mais vitais quando toda a nossa força de trabalho global se mudou remotamente devido ao COVID-19. Estamos orgulhosos do que realizamos em 2020, continuando a capacitar nossos clientes com IA empresarial em suas organizações, por meio da dedicação e paixão de nossos funcionários."

Glassdoor observou que os funcionários dessas empresas altamente classificadas geralmente mencionam em análises online que gostam de trabalhar para empresas voltadas para a missão com culturas empresariais fortes e únicas; empregadores que promovem a transparência; e empresas com líderes seniores experientes que se comunicam regular e claramente com os funcionários. Por exemplo, de acordo com uma análise anônima de um funcionário da Dataiku no Glassdoor:

"Trabalho em tempo integral na Dataiku há mais de um ano. Membros de equipe talentosos, produto líder da indústria e capacidade de trabalhar com clientes e parceiros em todo o mundo. Os indivíduos têm um grande impacto em nossos negócios."

Sobre a Dataiku

A Dataiku, uma das principais plataformas do mundo no campo de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, ajuda a agilizar os esforços de dados de organizações por meio de IA colaborativa, elástica e com capacidade de resposta em escala empresarial. Centenas de empresas empregam as soluções da Dataiku para fortalecer suas operações essenciais e se manter relevantes em um mundo em permanente transformação, o que inclui modelos de detecção de fraudes, prevenção para a rotatividade de clientes, manutenção preventiva, otimização da cadeia de abastecimento e muitas outras. A Dataiku foi criada para empresas que buscam democratizar a IA em sua organização, levando agilidade e prontidão aos negócios com o uso dos dados por todos, de analistas a cientistas de dados.

Sobre a Battery Ventures

A Battery faz parceria com fundadores e equipes de gerenciamento excepcionais, desenvolvendo negócios que definem a categoria em mercados, incluindo software e serviços, infraestrutura empresarial, mercados online, TI de saúde e tecnologia industrial. Fundada em 1983, a empresa apoia empresas em todos os estágios, desde a semente e início até o crescimento e aquisição, e investe globalmente a partir de escritórios em Boston, San Francisco, Menlo Park, Israel, Londres e Nova York. Siga a empresa no Twitter @BatteryVentures, visite o site em www.battery.com e encontre uma lista completa das empresas do portfólio da Battery aqui.

