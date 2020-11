Comunicado do Business Wire :Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger, que é de propriedade da PVH Corp. [NYSE: PVH], sente o prazer de anunciar a designação de Avery Baker como Presidente e Diretora de Marcas, a partir de 17 de novembro de 2020. Na função recém-estabelecida, Baker terá responsabilidade mundial pelos produtos, marketing e experiências da marca em todas as categorias, regiões e canais.

Avery Baker, President and Chief Brand Officer, Tommy Hilfiger Global (Photo: Business Wire)

Desde que entrou na Tommy Hilfiger em 1998, Baker desempenhou diversas funções nos escritórios da empresa em todo o mundo, incluindo Diretora de Marketing e Diretora de Marcas. Em meados de 2019, Baker se afastou de sua função para passar mais tempo em família, sendo que agora retorna à organização para contribuir em escrever o próximo capítulo para uma empresa e marca que ela tanto estima. Durante sua gestão na empresa, Baker foi crucial na evolução da TOMMY HILFIGER em uma das marcas de estilo de vida sofisticado mais reconhecidas do mundo. Ela tem um histórico de desenvolvimento e implementação de estratégias de criação de marcas que direcionam ao crescimento dos negócios e ao valor da marca.

"Avery tem uma profunda sensibilidade pelo legado e DNA da TOMMY HILFIGER, com um histórico de lançamentos de iniciativas impactantes de consumo que impulsionam a marca e os negócios", disse Martijn Hagman, Diretor Executivo Mundial da Tommy Hilfiger e da PVH Europa. "Um compromisso com produtos ambiciosos e marketing de classe internacional está no centro de nossa visão em nos tornar uma verdadeira marca global que lidere com propósito. Estamos animados em receber Avery de volta à família Tommy Hilfiger para conduzir a marca em ambas estas áreas e desenvolver todo seu potencial global."

"Nesta época de desafios, as marcas têm a oportunidade e a responsabilidade de fazer diferença na vida dos consumidores", disse Baker. "Acredito que a Tommy Hilfiger pode ter um enorme impacto positivo como uma empresa que é amada tanto por nossas ações quanto pelos excelentes produtos que criamos. Estou encantada em embarcar nesta nova jornada com Tommy, Martijn e nossas equipes de liderança na Europa, Ásia-Pacífico e nas Américas, ao mesmo tempo que trabalhamos para alcançar o potencial a longo prazo em cada região e transformar a empresa de dentro para fora - desde a cultura até o consumidor - a fim de se tornar uma empresa estruturada para a década de 2020."

Baker foi designada Diretora de Marcas da empresa em 2014 e reuniu a gestão criativa e empresarial para oferecer uma nova visão da marca, alavancando uma combinação de cultura pop, moda, tecnologia e entretenimento. Ela conduziu programas de transformação, incluindo TOMMYNOW - o maior e mais bem-sucedido desfile em passarelas do setor da moda "See Now, Buy Now" - e reacendeu a marca inspirada nos anos 90, TOMMY JEANS, alavancando seu legado para emergir como favorita entre os clientes mais jovens. Durante sua gestão, as parcerias de alto perfil estabelecidas com formadores de opinião influentes, incluindo Lewis Hamilton, Zendaya, Gigi Hadid, KITH e Vetements, elevaram a relevância da marca e expandiram o apelo da empresa a uma nova geração de fãs.

TOMMY HILFIGER é uma das principais marcas de estilo de vida do mundo, com nome e identidade reconhecidos em todo o mundo. As iniciativas de marketing da empresa vêm sendo cruciais para o aumento da abrangência da TOMMY HILFIGER através do crescimento consistente do reconhecimento mundial da marca e estratégias com foco no consumidor que formam e mantêm uma base de fãs fieis. Hoje, a exposição da marca está em alta como resultado de coleções de destaque, campanhas, parcerias e ações impactantes de consumidores.

Com um portfólio de marcas que inclui TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS,Tommy Hilfiger é um dos mais reconhecidos grupos de estilo de vida de designers premium do mundo. Seu foco é conceber e comercializar roupas e trajes esportivos personalizadas de alta qualidade, roupas femininas e trajes esportivos, roupas infantis, coleções de jeans, roupas íntimas (incluindo roupões, pijamas e de uso casual), calçados e acessórios. Por meio de licenciados selecionados, a Tommy Hilfiger oferece produtos de estilo de vida complementares, como óculos, relógios, fragrâncias, roupas de banho, meias, pequenos artigos de couro, artigos para o lar e malas. A linha de produtos da TOMMY JEANS consiste em roupas de jeans e calçados para homens e mulheres, acessórios e fragrâncias. Mercadorias sob as marcas TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS estão disponíveis aos consumidores em todo o mundo mediante uma ampla rede de lojas de varejo da TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, principais lojas especializadas e de departamento, seleção de varejistas online e na tommy.com.

PVH é uma das empresas de moda e estilo de vida mais admiradas do mundo. Impulsionamos marcas que estimulam a moda - para o bem. Nosso portfólio de marcas inclui as icônicas marcas CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner's, Olgae Geoffrey Beene, bem como a marca de roupa íntima True&Co.centrada; no meio digital. Comercializamos uma variedade de produtos sob estas e outras marcas próprias e licenciadas conhecidas a nível nacional e internacional. A PVH tem mais de 40.000 associados, operando em mais de 40 países e US$ 9,9 bilhões em receitas anuais. Esta é a nossa força. Esta é a força da PVH.

DECLARAÇÃO DE PORTO SEGURO SEGUNDO A ATA DA REFORMA DE LITÍGIO DE TÍTULOS PRIVADOS DE 1995: Declarações prospectivas neste comunicado à imprensa, incluindo, sem limitação, declarações relacionadas às estratégias, objetivos, expectativas e intenções da Empresa, são feitas segundo as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Os investidores são advertidos de que tais declarações prospectivas estão inerentemente sujeitas a riscos e incertezas, muitas das quais não podem ser previstas com precisão e algumas das quais não podem ser antecipadas, incluindo, sem limitação, (i) as estratégias, objetivos, expectativas e intenções da Empresas que estão sujeitos a alterações a qualquer momento, a critério da Empresa; (ii) a Empresa pode ser considerada altamente alavancada, e empregar uma parcela significativa de seus fluxos de caixa para atender a seu endividamento, como resultado do qual a Empresa poderá não ter recursos suficientes para operar seus negócios do modo que pretende ou operou no passado; e (iii) outros riscos e incertezas indicados de tempos em tempos nos registros da Empresa na Comissão de Valores Mobiliários.

A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado do recebimento de novas informações, eventos futuros ou outros.

