Comunicado do Business Wire :Walgreens

A Walgreens anunciou hoje o lançamento do myWalgreens, uma reinvenção completa de seu programa de fidelidade do cliente para oferecer aos clientes amplos novos benefícios, incluindo a oferta de coleta no mesmo dia mais rápida disponível atualmente*. Os clientes agora podem fazer compras online e em um aplicativo móvel totalmente redesenhado para itens de saúde e bem-estar e, em seguida, retirá-los na loja, na calçada ou no drive-thru em apenas 30 minutos.**

A Walgreens tem o maior programa de fidelidade do cliente centrado na saúde e no bem-estar dos EUA, com mais de 100 milhões de membros. Agora é mais fácil do que nunca para seus membros manterem-se bem, fazer compras de forma conveniente e economizar dinheiro e tempo de forma integrada em mais de 9.000 lojas, no Walgreens.com e no aplicativo móvel.

Os novos benefícios se somam a muitos outros já oferecidos pela Walgreens. Isso inclui um serviço de entrega em casa por meio de DoorDash e Postmates e um Prescription savings club (Clube de economia de receitas) com até 80% de desconto nos preços de varejo.

Os membros do myWalgreens podem se inscrever de forma rápida e fácil sem nenhum custo e agora receberão:

-- Recompensas em dinheiro Walgreens em toda a loja

-- Recompensas em dinheiro da Walgreens de 5% em produtos da marca Walgreens

-- Ofertas exclusivas "Só para você"

Além disso, o aplicativo móvel agora apresenta uma ampla gama de serviços de saúde e bem-estar para clientes e pacientes, incluindo um bate-papo de farmácia 24 horas por dia, 7 dias por semana, acesso para encontrar e reservar cuidados médicos e consultas de vacinação, aconselhamento personalizado de saúde e bem-estar, alertas de gripe em tempo real e mais. A versão anterior do aplicativo já é muito popular e foi baixada mais de 65 milhões de vezes.

"Como farmácia comunitária da América, a Walgreens está oferecendo uma experiência incomparável para ajudar clientes e pacientes a gerenciar sua saúde e bem-estar durante a crise de saúde mais grave de nossas vidas", disse John Standley, presidente da Walgreens. "Como sempre, nossos mais de 25.000 farmacêuticos comunitários permanecem no centro de nossa oferta. Nossos farmacêuticos e equipes de atendimento ao paciente fazem muito mais do que apenas prescrever receitas - eles fornecem conselhos confiáveis, suporte personalizado e uma vasta gama de serviços."

A estreia de myWalgreens marca outro marco na transformação digital da empresa. A Walgreens oferece aos clientes cada vez mais benefícios e uma experiência altamente personalizada, trabalhando com a melhor tecnologia e parceiros de percepção do cliente, incluindo Microsoft, Adobe e Epsilon.

Online ou no aplicativo, os membros do myWalgreens podem:

Economize tempo e aumente a conveniência

-- Compre uma variedade completa de mais de 27.000 itens, incluindo saúde diária e bem-estar e itens essenciais sem receita, bem como fotos

-- Adicione uma forma de pagamento à carteira digital para um checkout sem contato mais rápido

-- Resgate prêmios em dinheiro do Walgreens instantaneamente na finalização da compra

-- Escolha recibos digitais para checkout sem contato rápido e para rastrear compras

Fique saudável

-- Ganhe bônus em dinheiro da Walgreens por atingir metas de saúde

-- Receba diariamente recomendações personalizadas para saúde e bem-estar, bem como previsões ambientais e de saúde locais em tempo real

Comunidades de ajuda

-- Doe suas recompensas em dinheiro do Walgreens para instituições de caridade (as organizações de caridade qualificadas irão se alternar, começando com o Full Plate Project, o programa Red Nose Day do Comic Relief U.S. que trabalha para acabar com a pobreza infantil)

A partir de hoje, os atuais membros do Walgreens Balance Rewards podem transferir sua assinatura para myWalgreens em mywalgreens.com. Os membros do Balance Rewards atuais têm até 31 de janeiro de 2021 para se inscrever no myWalgreens para garantir que as recompensas existentes sejam transferidas para o novo programa. Nos próximos meses, myWalgreens anunciará ainda mais benefícios para clientes e pacientes.

Sobre a Walgreens

A Walgreens (www.walgreens.com) está incluída na Retail Pharmacy USA Division da Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA), líder global em farmácia de varejo e atacado. Como a empresa de farmácia, saúde e beleza mais amada da América, o objetivo da Walgreens é promover a saúde e o bem-estar de todas as comunidades da América. Operando mais de 9.000 locais de varejo nos EUA, Porto Rico e nas Ilhas Virgens dos EUA, a Walgreens tem o orgulho de ser um destino de saúde de bairro atendendo a aproximadamente 8 milhões de clientes todos os dias. Os farmacêuticos da Walgreens desempenham um papel fundamental no sistema de saúde dos EUA, fornecendo uma ampla variedade de serviços de farmácia e saúde. Para melhor atender às necessidades de clientes e pacientes, a Walgreens oferece uma verdadeira experiência omnichannel, com plataformas que unem físico e digital, apoiadas na mais alta tecnologia para entregar produtos e serviços de alta qualidade em comunidades locais em todo o país.

* Em comparação com os grandes varejistas nacionais de alimentos e farmácias omni-channel que oferecem coleta gratuita na loja.

** Para lojas Walgreens que não estão abertas 24 horas, os pedidos devem ser feitos pelo menos uma hora antes do fechamento da loja para serem elegíveis. Caso contrário, o pedido estará pronto no dia útil seguinte. O cliente será notificado por e-mail quando o pedido estiver pronto para retirada e receberá instruções para uma experiência de drive-up em conformidade com as diretrizes de distanciamento social. Os pedidos não têm garantia de estar prontos dentro do período de 30 minutos e podem estar sujeitos a alterações ou substituições dependendo da disponibilidade do produto no momento em que o pedido é feito. Pedidos com itens com restrição de idade só podem ser retirados na loja. Pedidos de receita não estão qualificados, mas podem ser solicitados por meio do Walgreens Express®. Para saber a localização e o horário de funcionamento de uma loja Walgreens perto de você, visite Walgreens.com/FindAStore.

