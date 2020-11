Túnel escavado para roubar milhões de dólares é descoberto no México

Um túnel de cerca de 135 metros de comprimento, 1,70 m de altura e 1,40 de largura foi descoberto na cidade mexicana de Celaya, informou a promotoria local nesta quinta-feira(19).

A passagem foi construída para acessar o cofre da empresa de segurança SEPSA, que, segundo a mídia local, teria o equivalente a cerca de 30 milhões de dólares.

De acordo com as autoridades, o túnel foi utilizado para tentar chegar à empresa no domingo, mas o alarme disparou e os ladrões fugiram de mãos vazias.

A construção dessas passagens clandestinas é comum entre gangues criminosas no México, especialmente na fronteira com os Estados Unidos, onde são utilizadas para o tráfico de drogas e de migrantes.

Em julho de 2015, Joaquín "El chapo" Guzmán, ex-chefe do cartel de Sinaloa, protagonizou uma fuga espetacular ao deixar uma prisão de segurança máxima por um túnel que conectava o chuveiro de sua cela a uma casa localizada a mais de um quilômetro de distância.

Nas redes sociais, a descoberta do túnel em Guanajuato foi comparada com a série espanhola "La casa de papel" e as aventuras de um grupo de ladrões que consegue roubar uma fortuna de um banco.