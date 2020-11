Caso de covid-19 interrompe negociações pós-Brexit de alto nível

As negociações de alto nível pelas relações pós-Brexit entre a UE e o Reino Unido foram interrompidas nesta quinta-feira (19) devido a um caso de covid-19, anunciou o negociador europeu, Michel Barnier.

"Um dos negociadores de minha equipe deu positivo para a covid-19. Por isso, com @DavidGHFrost [representante britânico] decidimos suspender as negociações de nosso nível por um curto período. As equipes continuarão seu trabalho em relação aos prazos", apontou Barnier no Twitter.

Por su vez, Frost expressou no Twitter que "a saúde de nossas equipes está em primeiro lugar".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recorreu à mesma rede social para desejar uma "recuperação rápida à nossa equipe".

Em Londres, um porta-voz do governo britânico destacou que as autoridades discutiam com a UE "as implicações para as negociações".

Uma porta-voz da UE disse à AFP que "quem puder, continuará [os contatos] virtualmente".