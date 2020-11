Comunicado do Business Wire :Moody's ESG Solutions

A Moody's anunciou hoje a nomeação de Emilie Mazzacurati como chefe global da Moody's Climate Solutions. Nesta função recém-estabelecida, Emilie Mazzacurati supervisionará o conjunto de soluções climáticas dentro do Moody's ESG Solutions Group, uma nova unidade de negócios formada no início deste ano para atender à crescente demanda global de ESG e análises climáticas. Emilie Mazzacurati se reportará a Andrea Blackman, chefe global do Moody's ESG Solutions Group.

"À medida que a consciência global e o reconhecimento dos riscos financeiros decorrentes das mudanças climáticas aumentam, a Moody's está empenhada em atender às necessidades do mercado de análises climáticas voltadas para o futuro e baseadas na ciência que ajudem a promover um sistema financeiro resiliente, capitalismo responsável e ecologização da economia", disse Andrea Blackman. "A ampla experiência de Emilie em clima será vital para o nosso desenvolvimento contínuo de soluções climáticas e para garantir que a Moody's é a voz de liderança nesta área importante".

Como parte de seu conjunto de soluções climáticas, a Moody's ESG Solutions fornece ferramentas de medição e avaliação de risco para compreender, quantificar e gerenciar os riscos climáticos físicos e de transição, informando a devida diligência e divulgação de risco em linha com as recomendações da Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

A análise de risco climático da Moody's ESG Solutions também está integrada nas ferramentas de gestão de risco da Moody's Analytics, traduzindo a exposição ao risco climático em impacto financeiro e métricas de risco de crédito para bancos, seguradoras e investidores. Da mesma forma, os dados e percepções do clima do grupo estão cada vez mais sendo aproveitados na análise de crédito da Moody's Investors Service. Ao oferecer dados e análises em todas as classes de ativos, incluindo empresas listadas e não listadas, imóveis, infraestrutura, governos e municípios, a Moody's ESG Solutions apoia a integração de riscos relacionados ao clima na tomada de decisões financeiras e gestão de risco.

As ofertas climáticas da Moody's ESG Solutions se baseiam nas premiadas análises de risco físico do clima do Four Twenty Seven, um fornecedor líder de dados de risco climático e inteligência de mercado, fundado por Emilie Mazzacurati em 2012. Moody's adquiriu uma participação majoritária no Four Twenty Seven em 2019 e recentemente assumiu total controle. O conjunto de soluções climáticas da Moody's também aproveita dados da VE, uma afiliada da Moody's com experiência em risco de transição, ESG e divulgações corporativas.

SOBRE A MOODY'S ESG SOLUTIONS

O Moody's ESG Solutions Group é uma unidade de negócios da Moody's Corporation atendendo à crescente demanda mundial por ESG e percepções climáticas. O grupo aproveita os dados e a experiência da Moody's em ESG, risco climático e finanças sustentáveis, e se alinha com o Moody's Investors Service (MIS) e a Moody's Analytics (MA) para fornecer um conjunto abrangente e integrado de soluções de risco climático e ESG, incluindo pontuações ESG, análises , classificações de sustentabilidade e serviços de revisor/certificador de finanças sustentáveis.

Para mais informações, acesse a hub Moody's ESG & Climate Risk em www.moodys.com/esg

