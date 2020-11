Comunicado do Business Wire :Egon Zehnder

A Egon Zehnder, empresa mundial de consultoria de liderança, e a Out Leadership, primeira e única plataforma global para CEOs e empresas multinacionais que defendem a inclusão e igualdade LGBTQ+, anunciam hoje uma parceria que visa promover a representação LGBTQ+ nos níveis superiores de negócios.

A Egon Zehnder será o mais novo membro da coalizão da Out Leadership que inclui empresas como P&G;, Publicis Sapient, Goldman Sachs, Microsoft, Mastercard, National Australia Bank, Nomura, KPMG, Citi, Coca Cola, Dow Chemical, e LVMH. As duas empresas trabalharão juntas em serviços de consultoria e busca de executivos, liderança inovadora e eventos, com o objetivo de construir uma pipeline mais robusta para posições de liderança sênior e nomeações para o Conselho. Por acordo, a Egon Zehnder se tornará um membro da rede de negócios da Out Leadership e será a parceira/patrocinadora exclusiva da empresa de pesquisa Quorum, marca da Out Leadership que abrange todos os eventos e iniciativas de liderança inovadora relacionadas à promoção da representação LGBT em conselhos corporativos.

"Na Egon Zehnder, entendemos que a diversidade de experiências e pensamentos é um imperativo para o sucesso dos negócios", disse a presidente da Egon Zehnder, Jill Ader. "Estamos entusiasmadas com a parceria com Out Leadership no nosso compromisso conjunto para garantir que a comunidade LGBTQ+ esteja representada nos níveis superiores de negócios e em outras partes da sociedade".

"O impulso para uma diversidade mais ampla globalmente nos conselhos de administração excluiu muitas vezes os líderes LGBTQ, tanto em política quanto em posicionamento e prática", disse o fundador e CEO da Out Leadership, Todd Sears. "A Out Leadership e nossa iniciativa Quorum têm se esforçado desde 2010 para aumentar a inclusão LGBTQ, especialmente no nível de diretoria, onde o maior impacto costuma ocorrer. Estamos orgulhosos de ter a Egon Zehnder como nossa mais nova parceira e a primeira das principais empresas de consultoria de liderança a reconhecer a importância da diversidade LGBTQ tanto nos Estados Unidos como no mundo todo".

O primeiro esforço conjunto entre as duas empresas envolverá a copromoção do Rastreador de Diversidade do Conselho Global (Global Board Diversity Tracker) da Egon Zehnder, que será lançado no dia 8 de dezembro e que, pela primeira vez, envolverá análises além do gênero, incluindo pesquisas fornecidas pela Out Leadership. Em última análise, as duas organizações desenvolverão pesquisas, eventos e outros projetos conjuntos proprietários.

Sobre a Egon Zehnder

A Egon Zehnder é a principal empresa mundial de consultoria em liderança, compartilhando um objetivo: ajudar as pessoas e as organizações a se transformarem através da liderança. Sabemos o que os grandes líderes podem fazer e nos encanta oferecer as melhores soluções para nossos clientes. Na Egon Zehnder, acreditamos firmemente que líderes diversificados e inclusivos são capazes de criar um mundo melhor onde pessoas e organizações não apenas crescem: prosperam. Isto é o principal para nossos valores centrais e crença fundamental de que as organizações oferecem melhor desempenho quando diversas vozes são ouvidas e as pessoas sentem que pertencem. Por este motivo, a Egon Zehnder está empenhada em celebrar, apoiar e defender a comunidade LGBTQ + a nível global.

Como empresa única, nossos mais de 500 consultores em 68 escritórios e 40 países ao redor do mundo combinam suas fortalezas individuais para formar uma poderosa equipe colaboradora. Estabelecemos uma parceria estreita com empresas públicas e privadas, empresas familiares e agências governamentais e sem fins lucrativos para fornecer uma série abrangente de serviços integrados: conselho consultivo, busca e sucessão de CEO, busca de executivos, avaliação de executivos, desenvolvimento de liderança e transformação organizacional.

As soluções da nossa liderança cobrem a eficácia individual, de equipe e organizacional, o desenvolvimento e a transformação cultural. Trabalhamos com parceiros de classe mundial, incluindo Mobius Executive Leadership, uma empresa de desenvolvimento de liderança transformacional. Além disso, firmamos uma parceria com a Paradox Strategies, cofundada por Linda Hill, professora da Harvard University, para desenvolver o Quociente de Inovação (QI), um diagnóstico de cultura patenteado.

Nosso objetivo é que o trabalho que realizamos contribua para carreiras de sucesso, empresas mais fortes e um mundo melhor.

Para mais informações, acesse www.egonzehnder.come siga-nos no LinkedIne Twitter.

Sobre a Out Leadership:

A Out Leadership é a maior e mais antiga consultoria global de negócios LGBTQ+ que tem parceria com as empresas mais influentes do mundo para criar oportunidades de negócios, cultivar talentos e impulsionar a igualdade LGBTQ+ para a frente. Acreditamos que a inclusão de LGBTQ+ impacta positivamente os resultados de negócios e que incluir LGBTQ+ pessoas no nível mais sênior de liderança executiva constrói negócios. Chamamos essa ideia Return on Equality?.

Composto por 85 firmas-membro globais e dedicado à colaboração entre setores, a Out Leadership é uma Empresa B certificada. A Out Leadership reúne CEOs, líderes de negócios e aliados em eventos exclusivos apenas para convidados em 4 continentes. A Out Leadership também opera três iniciativas de talentos: Quorum, que visa aumentar a representação LGBTQ+ em conselhos corporativos; OutNEXT, o primeiro programa global de desenvolvimento de talentos para líderes emergentes LGBTQ+, e OutWOMEN, conectando mulheres de nível sênior LGBTQ+ em negócios. Para saber mais, acesse https://outleadership.com/

Jennifer Reingold Chefe de conteúdo global da Egon Zehnder 646 337 5566 jennifer.reingold@egonzehnder.com

Stephen Smith Chefe de Marketing da Out Leadership Stephen.Smith@outleadership.com 917-336-0604

