Fed/Kaplan: notícias de vacina são positivas, mas 4ºtrimestre será 'difícil'

O presidente da distrital de Dallas do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Robert Kaplan, afirmou nesta quarta-feira, 18, que, embora as notícias recentes sobre o desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus sejam encorajadoras, a crise provocada pelo coronavírus ainda deve se prolongar pelos próximos meses. "Teremos um quarto trimestre difícil", comentou, em evento virtual organizado pela instituição.



O dirigente lembrou que, após o choque inicial da pandemia em abril, a maior economia do planeta começou a se recuperar desde então, com crescimento superior a 30% no Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre ante o anterior. No entanto, para ele, a ressurgência do coronavírus ameaça esse processo. "Vamos precisar encontrar maneiras de atravessar os próximos seis meses", ressaltou.



Na avaliação de Kaplan, o governo deve ampliar os benefícios para desempregados, em uma nova rodada de estímulos fiscais. Segundo ele, o Fed começará a reduzir o nível de estímulos monetária medida que a crise for superada.