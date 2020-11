NFL reforça protocolos contra covid-19 para o restante da temporada

A Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) reforçou seus protocolos contra a pandemia com restrições mais rígidas que entrarão em vigor no próximo sábado para tentar mitigar a disseminação do coronavírus.

As medidas, que vão durar até o final da temporada, incluem obrigar os jogadores a usarem máscaras durante os treinos, um limite de tempo estrito de 15 minutos por pessoa no vestiário e garantir que todos os jogadores e treinadores tenham um teste negativo no dia anterior antes de poder entrar nas instalações do clube.

"Já foi dito muitas vezes que nossa temporada de 2020 não pode ser 'normal' porque nada neste ano é normal", disse o comissário da NFL, Roger Goodell, em um comunicado nesta quarta-feira.

"A flexibilidade e adaptabilidade têm sido críticas para nosso sucesso até agora e devemos continuar com essa abordagem", acrescentou.

A liga também disse que 28 das 32 equipes já adotaram medidas temporárias mais rígidas devido à Covid-19.

"Os próximos feriados, que começam com o dia de Ação de Graças na quinta-feira da próxima semana, irão apresentar novos riscos de exposição que devemos abordar agora", disse Goodell.

"Como temos um programa de testes diários altamente sofisticado, sabemos quando o vírus entra em nossas instalações, o que ressalta a importância do rastreamento de contatos e outras etapas para minimizar os contatos próximos dentro de uma instalação".

Outros protocolos incluem: todas as reuniões realizadas virtualmente, exceto ao ar livre ou com aprovação prévia para ambientes internos; o uso de vestiários é desencorajado nos dias em que não há jogos; levar refeições e limites de 10 jogadores em ginásios de cada vez.

De acordo com os últimos resultados dos testes anunciados pela liga no início desta semana, 95 jogadores e 175 membros da equipe haviam testado positivo até o dia 14 de novembro desde que começou o monitoramento, em agosto.