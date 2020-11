Comunicado do Business Wire :Xerox Holdings Corporation

Xerox anunciou uma suíte de inovações de impressão para produção, incluindo novas impressoras, aperfeiçoamentos das tecnologias para impressoras existentes, bem como recursos de inteligência artificial e automação que ajudam na velocidade e na produtividade.

Em um evento virtual com parceiros e clientes em todo o mundo, a Xerox apresentou as seguintes inovações:

-- Um módulo de Aceleração de Cores para a Baltoro, expandindo as capacidades das aplicações a jato de tinta e agregando automação para economizar tinta

-- Adição de rosa fluorescente à Impressora de Produção Iridesse, melhorando seus tons metálicos e a paleta de branco e cores transparentes

-- Três novas impressoras capazes de volumes maiores, mais mídias e opções de cores expandidas nas famílias VersaLink e Versant

-- Dois upgrades de velocidade para a Xerox Nuvera, deixando a concorrência bem para trás

-- Software gerenciador de mídia habilitado por IA que habilita imagens de alta qualidade com o mínimo de necessidade de configuração e sem gastar o tempo da sua equipe

-- Atualizações do fluxo de trabalho automatizado para imprimir embelezamentos com tranquilidade, usando o FreeFlow Core 6.0

Como líder no mercado de cores para produção, a Xerox tem o compromisso de ajudar os clientes a expandirem seus negócios, aumentar a produtividade, com novas tecnologias, e proteger os investimentos que eles já fizeram, com novas ferramentas e recursos.

Os aperfeiçoamentos para a impressão digital aumentam a lucratividade, entregando maiores margens e permitindo que os clientes de impressão se expandam para novas áreas. De acordo com a Keypoint Intelligence, o aperfeiçoamento da impressão digital deve gerar US$ 25 bilhões por ano e pode aumentar o lucro da impressão de 50 a 400%. Deixando mais fácil, personalizável e rápido produzir essas páginas, a tecnologia da Xerox oferece várias opções de entrada para os clientes expandirem seus negócios e aumentarem os lucros.

"O aperfeiçoamento de impressão é o segmento de maior crescimento no setor, e a Xerox oferece o mais abrangente conjunto de soluções para ajudar os clientes a expandirem seus negócios nele", afirmou Tracey Koziol, vice-presidente sênior de Ofertas Globais da Xerox. "As novas tecnologias e recursos que estamos lançando expandem as capacidades e o potencial de lucro dos dispositivos existentes, ao mesmo tempo que trazem novas impressoras que respondem à demanda de maior volume e paletas de cores e mídias estendidas. Há uma razão para a Xerox continuar no topo do mercado de impressão para produção."

Acelerador de Cores Xerox para BaltoroA plataforma de Impressora Jato de Tinta de Alta Fusão Xerox Baltoro?, a número 1 no mercado de jato de tinta para folhas soltas B3, agora tem um módulo que pode receber upgrade em campo e expandir seu alcance. O Acelerador de Cores Xerox para Impressora Jato de Tinta Xerox Baltoro HF habilita uma qualidade de impressão maior, mais opções de mídia e automação para deixar a impressão jato de tinta viável para aplicações lucrativas como mala direta, cartões postais de catálogos. Com automação inteligente, a Baltoro usa 50% menos tinta do que as impressoras concorrentes para limpar as cabeças do jato de tinta, aumentando o tempo de funcionamento e a produtividade, além de entregar qualidade consistente e confiável.

Apresentada no ano passado, a Baltoro está redefinindo o mercado de jato de tinta. Com menos tamanho, peso e consumo de energia das impressoras concorrentes, a Baltoro oferece um custo total de propriedade (TCO) menor, ao mesmo tempo que é a única plataforma dimensionável e personalizável da sua classe.

Rosa Fluorescente para a IridesseA Xerox tem a mais ampla capacidade de cores e as ofertas Além do CMYK em qualquer portfólio. Ninguém oferece a gama de cores, embelezamos, tons metálicos mistos, cama estendida, opções de mídia e tecnologia de aperfeiçoamento digital em um só passe que a Xerox oferece.

A Impressora de Produção Xerox Iridesse® está adicionando a opção de tinta seca especial rosa fluorescente à sua paleta Além do CMYK já disponível de ouro, prata, branco e transparente. Esses embelezamentos permitem que os provedores de impressão se destaquem no mercado e ofereçam designs e aperfeiçoamentos de cair o queixo para os seus clientes.

Nova Impressora de Artes Gráficas VersaLinkA mais nova adição à nossa família VersaLink é a Xerox VersaLink® C8000W, o mais acessível ponto de entrada para o mercado de embelezamento. Usando toner branco como base para tintas escuras e coloridas, seus toners ciano, magenta e amarelo fazem as imagens se destacarem em aplicações como menus, envelopes, adesivos para vitrines, decalques e etiquetas. Um dispositivo pequeno, a C8000W oferece clareza e qualidade que se destacam em relação à impressão típica em quatro cores.

Duas novas VersantsA Xerox está expandindo sua família de impressoras Versant com duas novas máquinas que suportam opções de mídia mais largas e agregam recursos de automação que reduzem a necessidade de equipe e o tempo de configuração.

A Impressora Xerox Versant® 280, uma impressora de produção intermediária, oferece valor agregado com opções de mídia comum mais espessas (400 GSM) para aplicações como cartões de visita. Com a opção Velocidade Nominal de Todos os Materiais (ASRS), a Versant 280 é mais rápida do que qualquer concorrente na hora de imprimir em materiais espessos. Os clientes podem imprimir um milhão de cores especiais, usando um kit CMYK+ Adaptativo que aproveita branco, ouro, prata, transparente e fluorescentes, uma exclusividade da Xerox nesta classe de produtos.

A Impressora Xerox Versant 4100s,lida com volumes maiores e cargas de produção mais pesadas do que a Versant 280, trazendo mais jobs in-house por meio da redução do tempo de configuração e impressão em mais tipos de mídia do que qualquer impressora concorrente. A 4100 também lida com papeis mais espessos até 400 GSM. O gerenciamento de material automatizado economiza tempo e reduz o erro humano.

Xerox Nuveras mais rápidasA família Xerox Nuvera® foi criada para ambientes de alta produção, com nossos clientes fazendo mais de 35 bilhões de impressões no ano passado. As impressoras de produção monocromáticas Sistema de Produção Xerox Nuvera 157 MX e Sistema de Produção de Aperfeiçoamento Xerox Nuvera MX receberam upgrades para as velocidades de impressão do reconhecimento de caracteres de tinta magnética (MICR), para deixar qualquer impressora concorrente lá atrás. O MICR, a linha de números que permite que determinados computadores leiam e processem informações, é a chave para processar cheques de banco, folhas de pagamento e cheques de governos com a segurança Xerox Nuvera testada e aprovada.

Eficiências Conduzidas pela TecnologiaSoftware de gerenciamento de mídia habilitado por IA. O Software de Gerenciamento de Mídia PredictPrint vem com a nova Versant 4100 e pode ser adicionada à Iridesse. Usando Inteligência Artificial, o software automaticamente identifica a mídia sendo usada e oferece as configurações corretas da impressora. Os usuários podem simplesmente digitalizar um código de barras, colocar o papel em uma bandeja e usar o assistente de configuração para otimizar o sistema de acordo com a aplicação.

O FreeFlow® Core 6.0 automatiza o processo de se preparar um arquivo para impressão e, agora, inclui a aplicação dos aperfeiçoamentos Além do CMYK. O FreeFlow Core usa fluxos de trabalho predefinidos para aplicar suavemente embelezamentos como ouro, prata, branco, transparente e fluorescentes sem alterar o arquivo de origem.

"Esses novos produtos e recursos representam o ponto ideal da tecnologia, em que soluções de ponta a ponta suportam a necessidade dos nossos clientes se diferenciarem e expandirem seus negócios em qualquer ambiente econômico", disse Marybeth Gilbert, vice-presidente e gerente geral de Negócios de Produção da Xerox. "Nossos clientes sabem que podem contar com a inovação da Xerox em resposta às necessidades de negócios deles."

Disponibilidade:

-- Acelerador de Cores Xerox para Impressora Jato de Tinta Xerox Baltoro HF - Os clientes atuais da Baltoro poderão encomendar o Acelerador de Cores a partir de 2021. Os novos clientes da Baltoro poderão encomendar o Acelerador de Cores a partir de 15 de dezembro, com instalações previstas para começar no primeiro trimestre de 2021.

-- A VersaLink C8000W já está disponível no mundo todo.

-- Sistema de Produção Xerox Nuvera 157 MX e Sistema de Produção de Aperfeiçoamento Xerox Nuvera 314 MX - recebimento de pedidos e disponibilidade em 1 de dezembro de 2020.

-- A Xerox Versant 280 já está disponível dependendo do canal e da região.

-- A Xerox Versant 4100 com o Software de Gerenciamento de Mídia PredictPrint já está disponível dependendo do canal e da região.

-- A opção de tinta seca especial rosa e a opção do Software de Gerenciamento de Mídia PredictPrint estarão disponíveis para recebimento de pedidos em 1 de dezembro de 2020, com disponibilidade a partir de 1 de março de 2021.

-- A opção do Kit de Alimentação Automática XLS para Iridesse já está disponível em todo o mundo.

Sobre a Xerox A Xerox Corporation deixa o trabalho do dia a dia muito melhor. Nós somos uma empresa de tecnologia para o local de trabalho que cria e integra software e hardware para grandes e pequenas empresas. Conforme os clientes buscam gerenciar informações nas plataformas digitais e físicas, a Xerox oferece uma experiência suave, segura e sustentável. Inventando a copiadora, a Ethernet, a impressora laser - entre várias outras coisas - a Xerox já vem definindo a experiência de trabalho moderna há muito tempo. Veja como a inovação continua em xerox.com.

Xerox®, Baltoro?, FreeFlow®, Iridesse®, VersaLink®, Versant® e Xerox Nuvera® são marcas comerciais da Xerox nos Estados Unidos e/ou em outros países.

