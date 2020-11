Comunicado do Business Wire :Dataiku

A Dataiku, uma das principais plataformas do mundo no campo de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina empresariais, ampliou hoje sua parceria estratégica com a Snowflake, criadora da Data Cloud, como Parceira de Tecnologia Elite do Snowflake Partner Connect. A Dataiku está entre o seleto grupo de parceiros da Snowflake com status Elite, um reflexo dos mais de 50 clientes a que ambas as empresas atendem conjuntamente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201118006028/pt/

(Graphic: Business Wire)

A integração da Dataiku possibilita que organizações provisionem e implementem a plataforma de ciência de dados da Dataiku a partir do Snowflake Partner Connect, proporcionando aos usuários colaboração imediata em preparação de dados, análises e aprendizado de máquina, e utilizando ao mesmo tempo a plataforma da Snowflake como fonte de dados e mecanismo de computação.

Juntas, Dataiku e Snowflake capacitam os clientes com soluções de IA empresariais e sinérgicas que simplificam as atividades de criação, implementação e otimização de projetos de ciência de dados, e proporcionam rapidamente valor para decisões de negócios aprimoradas ao eliminarem silos de dados. Empresas de todos os setores - organizações como DAZN, Novartis, entre outras - empregam a integração entre a Dataiku e a Snowflake para ampliar a escala de seus esforços de dados com o uso de aprendizado de máquina.

"A Dataiku e a Snowflake formam a base de nossa infraestrutura de análises de dados, e graças aos pontos fortes de cada uma, podemos ampliar a escala de nossas iniciativas de dados por toda a organização", afirmou Shaun Moate, vice-presidente de produtos para análises e aprendizado de máquina aplicados da DAZN. "A configuração foi rápida, o que antecipou a obtenção do valor oferecido, e nossa equipe de dados é agora duas vezes e meia mais produtiva em seu trabalho. O retorno sobre o investimento é evidente."

Usuários da Dataiku no Snowflake Partner Connect se beneficiam com o processamento de todos os dados disponíveis na Snowflake - já que os dados não saem da plataforma - e também com o rápido desempenho da Snowflake. Além disso, as políticas de segurança e governança de dados definidas pelos clientes permanecem na Snowflake. Com esses novos recursos, as organizações poderão:

-- provisionar uma conta na Dataiku diretamente a partir da plataforma da Snowflake;

-- descobrir o Dataiku DSS por meio de um fluxo de amostra executado em suas contas na Snowflake;

-- ter acesso a tutoriais e certificações na Dataiku Academy e o suporte da Dataiku Community;

-- conectar facilmente seus próprios dados na Snowflake para começar a obter valor em questão de minutos; e

-- empregar o poder da Snowflake para realizar análises de dados.

Nesta semana, a Dataiku também se destacou como parceira global na Snowflake Data Cloud Summit. O evento apresentou especialistas da Dataiku nas sessões centrais específicas para trilhas e setores, além de uma entrevista executiva com Benoit Dageville, cofundador e presidente de produtos da Snowflake, e Florian Douetteau, cofundador e CEO da Dataiku, em que debateram o papel da ciência de dados e como organizações podem adaptar suas tecnologias para empregar percepções de dados.

Benoit Dageville, cofundador e presidente de produtos da Snowflake, declarou: "No passado, sistemas antigos proliferavam silos de dados, e não podíamos comportar cargas de trabalho simultâneas para ciência de dados, aprendizado de máquina e depósito de dados. Hoje, os dados e seus efeitos estão evoluindo rapidamente, e nossos clientes devem se preparar para qualquer cenário. Ao aproveitarem a parceria entre a Snowflake e a Dataiku, as organizações podem implementar nossa tecnologia conjuntamente, analisar seus dados em um só lugar e obter os recursos necessários para se adaptarem".

"Queremos oferecer aos clientes tecnologias que supram a lacuna entre líderes empresariais e tecnólogos, possibilitando assim as melhores decisões a partir de dados com rapidez e facilidade, um valor que partilhamos com a Snowflake", comentou Florian Douetteau, CEO da Dataiku. "Ao expandirmos nossa parceria para o Snowflake Partner Connect, estamos reduzindo a complexidade para nossos clientes e dando-lhes a flexibilidade e a acessibilidade necessárias para transformarem seus dados em percepções e ações imediatas."

Para saber mais sobre o valor conjunto da Dataiku e da Snowflake no fornecimento de um mecanismo integrado, flexível e com capacidade de escala para ciência de dados e percepções acionáveis, acesse este link.

Sobre a Dataiku

A Dataiku, uma das principais plataformas do mundo no campo de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, ajuda a agilizar os esforços de dados de organizações por meio de IA colaborativa, elástica e com capacidade de resposta em escala empresarial. Centenas de empresas empregam as soluções da Dataiku para fortalecer suas operações essenciais e se manter relevantes em um mundo em permanente transformação, o que inclui modelos de detecção de fraudes, prevenção para a rotatividade de clientes, manutenção preventiva, otimização da cadeia de abastecimento e muitas outras. A Dataiku foi criada para empresas que buscam democratizar a IA em sua organização, levando agilidade e prontidão aos negócios com o uso dos dados por todos, de analistas a cientistas de dados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201118006028/pt/

Jordan Beadle, Strange Brew Strategies dataiku@strangebrewstrategies.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.