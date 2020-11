Comunicado do Business Wire :B2Broker

A B2Broker, provedora líder de soluções em liquidez e tecnologia para os mercados de Forex e Crypto Tranding, acaba de anunciar o lançamento da B2Margin, uma plataforma white label de operação de margens de câmbio.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201118005951/pt/

Imagem 1: B2Margin, plataforma WL de operação de margens de câmbio (Gráfico: Business Wire)

A operação de margens, há muito observada nos mercados de Forex Tranding, tornou-se uma forte tendência no acelerado campo de criptomoedas. Até mesmo bolsas de valores renomadas já implementaram negociações de alavancagem graças ao seu elevado potencial de lucratividade, vantagem esta que não é observada com operações cambiais à vista.

Segundo Arthur Azizov, CEO e Fundador da B2Broker, "houve um aumento exponencial da prática de operações de margens, apesar de todos terem tentado evitar operações com derivativos quando tudo começou. Se voltarmos para 2016, observaremos que os operadores davam preferência às operações cambiais à vista. Hoje, porém, o mercado está cada vez mais voltado às operações com derivativos. Foi a partir desse cenário que desenvolvemos a B2Margin, oferecendo aos nossos clientes uma solução de operações de margem atrativa".

Com as operações de margem de criptomoedas, oferecemos às corretoras vantagens concretas em termos de maiores oportunidades comerciais. Além disso, também é possível observar uma redução nos desafios de improvisos cambiais, uma vez que operações de alavancagem diminuem o capital retido em um câmbio.

Sobre a B2Margin

A B2Margin é uma plataforma white label de operação de margens de câmbio desenvolvida pela B2Broker. Essa tecnologia inclui uma ampla variedade de funções, como incorporação, conformidade, gerenciamento de risco, análise de operações e valores.

Com a vantagem de oferecer aos operadores a capacidade de impulsionar suas operações com alavancagem, a plataforma é desenvolvida para clientes institucionais e comerciais, sendo compatível com uma variedade de classes de ativos (ex.: câmbios estrangeiros, metais, índices, energia, ações, fundos ETF, contratos por diferença de criptomoedas, criptomoedas à vista/em caixa). Com isso, todo operador poderá disponibilizar duas soluções aos seus clientes: operações à vista/de alavancagem, em todas as classes de ativos mencionadas.

Vale destacar que a B2Broker está próxima de finalizar seu módulo de distribuição de dividendos, que permitirá às corretoras de valores oferecer liquidez a ações de STO e títulos negociáveis.

GUI profissional e flexível

A B2Margin oferece uma gama de recursos com interface avançada que atendem a todas as necessidades, desde operadores novatos ou aqueles que já trabalham no mercado. Com seu layout personalizável e flexível, os usuários finais podem escolher o que desejam ver de acordo com suas necessidades e preferências. Os instrumentos operacionais são agrupados por classes, com um ambiente de trabalho personalizável que inclui visualização intuitiva dos dados do mercado, um pacote completo de ferramentas operacionais e total personalização de promoção da marca. Alguns dos principais recursos incluem:

Diferentes tipos de ordem

A plataforma B2Margin conta com diferentes tipos de ordem, atendendo às mais sofisticadas estratégias comerciais e oferecendo aos usuários uma variedade de opções de como e quando investir ou não em uma negociação. Desde ordens de restrição a ordens de validade até o cancelamento e ordens pendentes, os operadores têm tudo o que precisam para gerenciar suas operações.

Gráficos profissionais

Esse recurso permite aos usuários realizar negociações, gerenciar ordens e trabalhar diretamente a partir dos nossos gráficos integrados, sem contar nosso pacote completo de ferramentas de desenho, além de mais de 50 indicadores técnicos de análise das tendências de preços.

Carteiras seguras

A opção de resgatar, depositar e armazenar seus ativos na sua carteira pessoal segura. Todos os ativos são seguramente armazenados em nosso sistema off-line, protegendo os usuários contra todos os riscos e ameaças.

Lista de favoritos

Os usuários podem adicionar seus instrumentos favoritos à lista e acompanhar os atuais preços e as mudanças em até 24 horas. As ordens podem ser realizadas diretamente da lista de favoritos.

Livro de ordens

Uma lista de ordens de compra e venda organizadas por preço, que é atualizada em tempo real, servindo como um importante indicador da profundidade do mercado e refletindo a eventual tendência de preços do instrumento de operação.

Alavancagem personalizada

Os clientes da corretora têm a opção de ajustar sua alavancagem personalizada para cada ordem de negociação para uma gestão de riscos mais precisa. Este é um recurso totalmente aguardado que oferece uma vantagem competitiva para atrair novos clientes para os negócios.

Gestão de riscos

Além do modelo já utilizado de gestão de risco, conhecido como A-Book ou B-Book, com a plataforma as corretoras podem implementar o C-Book, um recurso extremamente avançado voltado a cada departamento comercial.

Além disso, elas poderão personalizar seu escalonamento, margem de lucro, câmbios e comissões para cada usuário, contas privadas e por grupo.

Suporte técnico

A B2Broker oferece a todos os clientes suporte técnico ininterrupto.

Esses recursos, associados à vantagem de extratos de conta detalhados e aos relatórios de volumes de operações, permitem às corretoras obter total controle sobre suas operações e expandir seu potencial comercial.

Uma solução personalizada completa em quatro semanas

Uma solução completa de corretagem da B2Margin pode ser implementada em até quatro semanas após a definição dos aspectos financeiros e legais associados. A plataforma inclui ainda uma sala de negociação do cliente, a B2Core, que permite aos clientes realizar a incorporação, processar depósitos e compensações, conhecer seu cliente e uma série de outras funções voltadas ao sucesso das operações comerciais de corretagem. Além disso, a B2Margin é compatível com a conexão FIX API, permitindo às corretoras oferecer aos seus clientes o mais avançado desempenho operacional.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201118005951/pt/

Rosemary Barnes Chefe de RP pr@b2broker.net www.b2broker.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.