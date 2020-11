'Última girafa branca do mundo' é monitorada por GPS contra caçadores

'Única girafa branca do mundo' é equipada com rastreamento por GPS (foto: Hirola Conservancy)

A única girafa branca conhecida no mundo foi equipada com um dispositivo de rastreamento por GPS no nordeste do Quênia, informam ambientalistas.

A girafa macho era até recentemente uma entre três girafas dotadas do raro traço genético. Mas as duas outras espécimes - uma fêmea branca e o filhote dela - foram mortas por caçadores ilegais em março deste ano em um vilarejo no condado de Garissa, no Quênia.

A coloração branca dessas girafas se deve a uma condição chamada leucismo, que faz com que as células da pele não tenham pigmentação.

Dispositivo de rastreamento por GPS foi colocado em um dos chifres dela no dia 8 de novembro (foto: Hirola Conservancy)

O dispositivo de rastreamento por GPS foi colocado em um dos chifres dela no dia 8 de novembro e fornecerá atualizações da localização dela de hora em hora.

Isso permitirá que os conservacionistas monitorem os movimentos do animal e o protejam de caçadores ilegais.

O conselho da Ishaqbini Hirola Community Conservancy, onde a girafa vive, foi o responsável por solicitar ao Kenya Wildlife Service (KWS) que instalasse o dispositivo de rastreamento no animal.

