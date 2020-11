Trump demite funcionário de segurança eleitoral que descartou fraude

(foto: Divulgação)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu na terça-feira o mais alto funcionário de segurança eleitoral do país, que rejeitou asdo republicano sobre uma suposta fraude "maciça" nas eleições.

Duas semanas depois das eleições em que foi derrotado peloJoe Biden, o presidente republicano continua afirmando que venceu e repete, sem apresentar qualquer prova, que aconteceram irregularidades na

As agências responsáveis pela segurança eleitoral afirmam o contrário e consideraram as eleições de 2020 "as mais seguras da história dos Estados Unidos".

O desencontro entre o presidente e estes organismos resultou na demissão de Chris Krebs, diretor da Agência de Segurança de Infraestrutura e Cibersegurança (CISA), que nos últimos dias se dedicou a rebater as acusações de fraude eleitoral de Trump.

"A declaração recente de Chris Krebs sobre a segurança das eleições de 2020 foi muito inexata, já que houve muitas coisas inapropriadas e fraude", tuitou Trump.

"Portanto, com efeito imediato, Chris Krebs foi destituído", completou.

"Honrado por servir. Fizemos o certo", reagiu Krebs no Twitter. De acordo com a imprensa, ele teria afirmado a amigos na semana passada que esperava a demissão.

"Patético"

A oposição democrata criticou o presidente de maneira imediata.

"É patético, mas tristemente previsível, que a manutenção e a proteção de nossos processos democráticos sejam uma causa de demissão", afirmou o democrata que comanda o Comitê de Inteligência da Câmara de Representantes, Adam Schiff.

O senador Mark Warner, principal democrata no Comitê de Inteligência do Senado, declarou que "Chris Krebs é um servidor público extraordinário e exatamente a pessoa que os americanos querem para proteger a segurança de nossas eleições". "Diz muito que o presidente escolha demiti-lo apenas por falar a verdade", completou.

O senador republicano Richard Burr, que já presidiu o comitê, afirmou que Krebs e sua equipe "trabalharam de maneira diligente para fortalecer a infraestrutura eleitoral, resolver vulnerabilidades e construir a confiança entre os governos federal e estaduais".

Nancy Pelosi, presidente democrata da Câmara de Representantes, disse que Krebs era "profundamente respeitado" e acusou o presidente de demitir o funcionário por "falar a verdade e rejeitar a campanha constante de falsidades de Trump sobre a eleição".

Embora alguns congressistas republicanos tenham reconhecido rapidamente a vitória de Biden, muitos permaneceram em silêncio ou apoiaram publicamente as acusações de Trump.

Batalha judicial

O 45° presidente dos Estados Unidos, que não conseguiu a reeleição, ao contrário dos três antecessores - Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton -, adotou uma postura muito dura desde o dia das eleições, prometendo uma grande batalha judicial.

Desde que a imprensa americana anunciou a vitória de Biden em 8 de novembro, muitos chefes de Estado e de Governo parabenizaram o presidente eleito, demonstrando que não levam a sério as ações judiciais iniciadas pela equipe de Trump.

Sem evidências de fraude eleitoral, a maioria dos recursos judicias foi rejeitada pelos tribunais.

Apesar das derrotas, os assessores mais fiéis afirmam que se preparam para um segundo mandato de Trump e os seguidores do presidente continuam recebendo pedidos de doações para "defender a eleição".

Entretanto, Biden continua com os preparativos para assumir a presidência. O ex-vice-presidente democrata nomeou na terça-feira diversos integrantes da equipe de campanha, metade mulheres, para trabalhar na Casa Branca, onde assumirá o poder em 20 de janeiro.