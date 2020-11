PMA não receberá Prêmio Nobel da Paz em dezembro em Oslo devido à pandemia

O diretor do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU, David Beasley, não viajará a Oslo em dezembro para receber o Prêmio Nobel da Paz 2020, devido à pandemia do coronavírus, informou nesta quarta-feira a Fundação Nobel.

"Estamos considerando a possibilidade de celebrar uma cerimônia digital de entrega do prêmio em 10 de dezembro", afirmou a Fundação, que deve organizar um evento com a presença de Beasley em 2021.

"Neste momento, dadas as circunstâncias em Oslo, não seria possível realizar a cerimônia, assim como o restante das atividades do programa do premiado", informaram os organizadores.

Ao adiar para 2021 a cerimônia física de entrega do prêmio, os organizadores se une, à decisão anunciada em setembro em Estocolmo para os outros premiados deste ano.

O Nobel da Paz foi atribuído em outubro ao PMA por sua luta contra a fome, usada com frequência como uma arma de guerra.