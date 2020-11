Comunicado do Business Wire :VERMEG

VERMEG é o provedor líder de soluções de software bancário e de seguros, lançou hoje o Colline.Cloud, um serviço em nuvem de gerenciamento de garantia ponta a ponta altamente econômico, voltado para companhias Buy-Side e Sell-Side.

O Lançamento ocorre em um momento que as regulações globais para derivativos de balcão (OTC) passam para as fases cinco e seis (UMR).

Contudo, devido ao COVID-19, houve uma prorrogação de doze meses para o prazo de implantação. Especificamente, todas as entidades com um AANA (Valor Nocional Agregado Médio) acima de EUR 8 bilhões, tem até setembro de 2021 para o cumprimento legal. O atraso significa que gestores de ativos e bancos de investimento terão tempo extra para se preparar e ter a oportunidade de encontrar uma solução estratégica que não apenas atenda aos requisitos regulatórios, mas permita que eles revisem o "Custo Total de garantia" e melhorem a eficiência da gestão de garantias.

Colline.Cloud é uma plataforma modular de gerenciamento de garantias baseada em nuvem que é altamente automatizada e parametrizável, podendo ser implementada de forma rápida e contínua para atender a essa necessidade. O software é ágil e escalável, com dimensionamento e configuração flexíveis, foi desenvolvido a partir da solução premiada e líder de mercado, COLLINE, e conta com recursos adicionais, incluindo cálculos de Modelo de Margem Inicial Padrão (SIMM) além de uma nova interface de usuário.

O premiado software de gestão de garantias da VERMEG é usado por mais de 90 instituições financeiras, sustentando a posição de liderança da empresa no mercado.

Helen Nicol, Diretora Global de Produtos para Gestão de Garantias da VERMEG disse:"O atraso para as fases cinco e seis do UMR fornece uma janela vital para pequenas e médias empresas pensarem estrategicamente sobre como atenderão à regulamentação. Com uma solução de gerenciamento colateral mais eficiente como o Colline.Cloud, eles não apenas atenderão a legislação, mas também poderão melhorar o desempenho dos negócios, fornecendo uma estrutura de custos flexíveis e sustentável, eliminando a necessidade de uma infraestrutura de TI onerosa".

"Colline.Cloud é desenvolvido através de uma profunda experiência em gestão de garantias e em constante inovação para atendimento aos clientes, grandes ou pequenos, com soluções que são rapidamente implementadas, de fácil utilização e melhor custo-benefício"

SOBRE A VERMEG:

VERMEG é uma empresa de software especializada em três segmentos de mercado para serviços financeiros: Banking, Wealth & Asset Management e Seguros. Nossas soluções de negócios são projetadas para enfrentar os desafios ligados à transformação do setor de serviços financeiros. Como arquitetos de sistemas de informação, garantimos que nossos clientes possam alcançar reduções de custos e controle do Time-to-Market na modernização de seus sistemas de informação.

Além de oferecer soluções de software padrão quem atendem às necessidades de digitalização em evolução, a VERMEG oferece soluções personalizadas com base em nossas próprias ferramentas, projetos e experiência de negócios.

A VERMEG tem mais de 1400 empregados, com presença na Austrália, Bélgica, Brasil, China, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Hong Kong, Luxemburgo, México, Holanda, Singapura, Espanha, Tunísia e Estados Unidos. Atendemos mais de 550 clientes em 40 países.

VERMEG "SOFTWARE EXCELLENCE FOR LEADERS IN FINANCE"

