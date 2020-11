Iraque e Arábia Saudita reabrem posto de fronteira fechado há 30 anos

Iraque e Arábia Saudita reabriram nesta quarta-feira o principal posto da fronteira, Arar, que estava fechado há 30 anos, o que representa uma nova etapa nas relações diplomáticas entre os países.

Em 1990, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, a Arábia Saudita rompeu relações diplomáticas com o Iraque e o diálogo com Bagdá só foi restabelecido em 2017, quase 15 anos após a queda do ditador iraquiano.

A Arábia Saudita tenta retornar ao mercado iraquiano, um país em crise industrial e agrícola, inundado de produtos turcos e iranianos.