Comunicado do Business Wire :PierianDx

PierianDx, empresa líder em informática de genômica clínica e Bench International, empresa de pesquisa executiva líder global, anunciaram conjuntamente a nomeação de Mark McDonough como presidente e diretor executivo (CEO) e membro do conselho diretor da PierianDx, com efeito imediato. Em sua nova função, McDonough ajudará a alcançar a proposta de valor única da empresa de oferecer medicina de precisão através de sua base de conhecimento de interpretação de variantes melhor da classe, infraestrutura integrada e relatório de genômica clínica para câncer e doenças hereditárias. McDonough sucede o presidente do Conselho e diretor executivo interino, Joe Boorady, que permanece como presidente do conselho diretor da PierianDx.

"Mark possui conhecimento em profundidade do mercado de diagnóstico e estamos felizes em dar as boas-vindas a ele à família PierianDx durante esse emocionante período no desenvolvimento da empresa", disse Joe Boorady. "Mark dirigirá a empresa em sua estratégia de diagnósticos in vitro (In Vitro Diagnostics, IVD) e solidificará a sua posição de liderança no mercado global de diagnóstico de câncer e doenças hereditárias".

Mark McDonough é um executivo na área de tecnologia global com quase 30 anos de experiência. Sua missão pessoal é provocar mudanças no campo dos cuidados de saúde de um modo compassivo, porém resoluto, liderando pelo exemplo. Mais recentemente, ele foi diretor executivo e membro da diretoria da Immunis.AI, onde garantiu financiamento e desenvolveu uma equipe de primeira linha em seis meses para lançar um novo ensaio de imunogenômica de biópsia líquida não invasiva para pacientes com câncer de próstata em 'vigilância ativa'. Antes disso, McDonough foi presidente, diretor executivo e membro da diretoria da CombiMatrix, de 2012 a 2018, comandando a sua venda para a Invitae em novembro de 2017. Sob a sua liderança, a CombiMatrix vivenciou 14 trimestres consecutivos de crescimento recorde. Anteriormente em sua carreira, ocupou vários cargos de liderança no setor de laboratórios clínicos e desenvolveu suas habilidades de liderança como navegador e diretor de comunicações na Marinha dos Estados Unidos.

"Um líder estabelecido, respeitado e confiável na indústria de genômica, Mark é o diretor executivo perfeito para a PierianDx", disse DeeDee DeMan, presidente e diretor executivo da Bench International. "Ele possui um histórico impressionante de desenvolvimento de equipes, levantamento de fundos e orientação da estratégia e crescimento corporativo".

"Estou entusiasmado em me juntar à PierianDx e liderar sua equipe talentosa, comprometida com a disponibilização de ferramentas aos nossos parceiros e clientes que permitam a adoção da medicina de precisão em escala", disse Mark McDonough. "Acreditamos que o teste genômico avançado deve ser democratizado e disponibilizado a todos com a mais alta qualidade e o mais baixo custo. Estou ansioso para ajudar a impulsionar a empresa e expandirmos a nossa liderança no mercado e atender mais pacientes por meio dos nossos parceiros e clientes".

Sobre a PierianDx

Fundada em 2014 na Washington University em St. Louis, a PierianDx está focada no avanço do diagnóstico de câncer e em tornar a terapêutica direcionada mais acessível aos sistemas de saúde, laboratórios e pacientes em todo o mundo. Suas tecnologias de genômica clínica líderes da indústria, laboratório credenciado CAP e CLIA, base de conhecimento pronta para IVD e solução de relatórios e experiência oferecem a abordagem mais integrada, confiável e colaborativa em todo o espectro de atendimento clínico. De sequenciamento genômico e informática biomédica no laboratório a relatórios e suporte a decisões ao lado do paciente, a PierianDx impulsiona a adoção da genômica no atendimento clínico e acelera a luta contra o câncer somático e doenças hereditárias da linhagem germinativa. Para mais informações, acesse www.pieriandx.com.

Sobre a Bench International

Bench International é a empresa de pesquisa executiva mais antiga fundada por mulheres atendendo os setores de Ciências da Vida e Cuidados de Saúde. A empresa é também uma das especialistas mais renomadas no recrutamento de diversidade em nível de conselho diretor e executivo, bem como em liderança de Pesquisa e Desenvolvimento. O quadro de resultados da Bench reflete mais de US$ 150 bilhões em resultados de clientes bem-sucedidos, um registro de conclusão de projetos de 98%, com retenção de 75% por cinco anos ou mais. 33% de todos os líderes colocados na história de mais de 45 anos da Bench possuem diversidade de gênero e de etnia. Com sede em San Diego, Califórnia e escritórios satélite em Los Angeles, New York, Boston, Reino Unido e Suíça, a Bench é uma equipe global, sem fronteiras e um orçamento global, eliminando assim escritórios competitivos internamente. Para mais informações, acesse www.benchinternational.com.

