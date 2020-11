Comunicado do Business Wire :NextDecade Corporation

A NextDecade Corporation (NextDecade) (NASDAQ: NEXT) anunciou hoje que concluiu a licitação competitiva e processo de contratação e selecionou a Great Lakes Dredge & Dock Corporation (Great Lakes) (NASDAQ: GLDD) para desempenhar melhorias essenciais ao Canal de Navegação Brownsville (Canal).

Essas melhorias, que inclui o aprofundamento do Canal, melhorará a navegação comercial para dentro e fora do porto de Brownsville, assegurando o acesso seguro e confiável de transportadoras de GNL para a instalação de GNL Rio Grande da NextDecade e a otimização da habilidade de tráfego mais rasos de passarem transportadoras de GNL nas duas direções de acordo com as diretrizes da Guarda Costeira dos EUA. A NextDecade, em coordenação com o porto de Brownsville, completou o processo de licenciamento para as atividades do projeto dentro do escopo do Dredge and Disposal Construction Agreement (DDCA) anunciado hoje.

O DDCA está coerente com o orçamento geral e prazo de construção do projeto de GNL Rio Grande da NextDecade e apresenta características que permitem o sequenciamento e a coordenação eficazes com as atividades de desenvolvimento do projeto de GNL Rio Grande de acordo com contratos de engenharia, aquisição e construção executados com a Bechtel Oil, Gas & Chemicals em maio de 2019.

"Finalizamos nosso contrato para melhorias do canal com a Great Lakes Dredge & Dock, a maior fornecedora de serviços de dragagem marinha da nação", disse Matt Schatzman, presidente e diretor executivo da NextDecade. "Essas melhorias, a serem concluídas sem o uso de fundos públicos, beneficiarão os locatários do porto e prepararão o caminho para o desenvolvimento futuro do porto de Brownsville. À medida que continuamos a avançar nossas atividades de desenvolvimento, estamos satisfeitos em demonstrar nosso contínuo compromisso com o porto, com o condado de Cameron e com todo o Vale do Rio Grande".

"O Great Lakes aguarda ansiosamente a parceria com a NextDecade nesse importante projeto", disse Lasse Petterson, presidente e diretor executivo da Great Lakes. A vasta experiência em dragagem da Great Lakes, histórico comprovado para a conclusão bem-sucedida de projetos similares, e ênfase no desempenho de trabalho seguro qualificam exclusivamente a Great Lakes para este projeto. Sentimo-nos encorajados pelo compromisso do projeto ao porto de Brownsville e não vemos a hora de apoiar esta iniciativa durante o nosso programa de dragagem. Esse será o maior projeto já executado pela Great Lakes e antecipamos adicionar este projeto à nossa carteira de pedidos assim que o Aviso para Proceder for recebido".

Sobre a NextDecade Corporation

A NextDecade Corporation (NextDecade) é uma empresa de desenvolvimento de gás natural liquefeito (GNL) focada em projetos de exportação de GNL. A NextDecade está desenvolvendo a maior solução de exportação de GNL ligando o gás natural da Permian Basin e da Eagle Ford Shale ao mercado de GNL global, criando valores para produtores, clientes e acionistas. Seu portfólio de projetos de GNL incluem a instalação de exportação de GNL Rio Grande de 27 mtpa no porto de Brownsville, Texas. As ações ordinárias da NextDecade estão listadas no Nasdaq Stock Market sob o símbolo "NEXT". A NextDecade tem sede em Houston, Texas. Para mais informações, acesse www.next-decade.com

Sobre a Great Lakes Dredge & Dock Corporation

A Great Lakes Dredge & Dock Corporation (Great Lakes) é a maior fornecedora de serviços de dragagem nos Estados Unidos. Além disso, a Great Lakes tem um longo histórico no desempenho de projetos internacionais significativos. A Great Lakes emprega engenheiros civis, navais e mecânicos experientes em suas funções de estimativa, produção, e gestão de projetos. Em seu histórico de mais de 130 anos, a Great Lakes nunca deixou de concluir um projeto marinho. A Great Lakes é proprietária e opera as maiores e mais diversas frotas no setor de dragagem dos EUA, compostas de mais de 200 navios especializados. A Great Lakes tem um programa de treinamento disciplinado para engenheiros que assegura o desempenho baseado na experiência à medida que eles avançam através de operações da empresa. O programa de gestão de segurança Incident-and Injury-Free® (IIF®) da Great Lakes está integrado em todos os aspectos da cultura da empresa. O compromisso da Great Lakes à cultura de IIF® promove um ambiente de trabalho onde a segurança do funcionário é primordial.

Informações prospectivas da NextDecade

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado das leis de títulos federais dos EUA. As palavras "antecipar", "contemplar", "estimar", "esperar", "projetar", "planejar", "pretender", "acreditar", "poder", "poderia", "irá", "iria", "poderia", "deveria", "pode ter", provavelmente", "continuar", "design" e outras palavras e termos de expressões similares têm como objetivo identificar declarações prospectivas, e essas declarações podem se relacionar aos negócios da NextDecade e suas subsidiárias. Essas declarações foram baseadas nas pressuposições atuais, expectativas e projeções sobre eventos futuros e tendências e envolvem um número de riscos conhecidos e desconhecidos, que podem causar que resultados reais sejam diferentes materialmente de expectativas expressadas ou implicadas nas declarações prospectivas. Esses riscos incluem incertezas sobre o progresso no desenvolvimento de projetos de liquefação e exportação de GNL da NextDecade e o tempo desse progresso; a decisão final de investimento ("Final Investment Decision, "FID") na construção e operação de um terminal de GNL no porto de Brownsville no sul do Texas (o "Terminal") e o tempo dessa decisão; a conclusão bem-sucedida do Terminal por contratantes terceiros e uma tubulação de cerca de 137 milhas para suprir gás ao Terminal sendo desenvolvido por um terceiro; a habilidade da NextDecade de garantir financiamento por meio de capital próprio ou por empréstimo no futuro para concluir o Terminal; a precisão dos custos estimados para o terminal; declarações de que o terminal, quando concluído, terá determinadas características, incluindo quantidades da capacidade de liquefação; os riscos de desenvolvimento, danos operacionais, aprovações regulatórias aplicáveis às atividades operacionais e de construção do Terminal e da tubulação por terceiros; a vantagem competitiva antecipada e inovação tecnológica da NextDecade que pode tornar obsoleta sua vantagem competitiva antecipada; a demanda global e o preço do gás natural (versus o preço de GNL importado); a disponibilidade de navios de GNL no mundo inteiro; mudanças na legislação e regulamentos relativas à indústria de GNL, incluindo leis e regulamentos ambientais que impõem custos e responsabilidades de conformidade significativos; a pandemia do novo coronavírus de 2019 e seu impacto nos negócios e resultados operacionais da NextDecade, e nos clientes da NextDecade, a economia global e a demanda por GNL; riscos relativos à operação de negócios e em ter contrapartes nos países estrangeiros; a habilidade da NextDecade de manter a lista de seus títulos em uma bolsa de valores ou meios de cotação; mudanças que afetam adversamente os negócios os quais a NextDecade esteja envolvida; gestão de crescimento; condições econômicas gerais; a habilidade da NextDecade de gerar caixa; a conformidade com leis e regulamentos ambientais; o resultado de iniciativas financeiras futuras e aplicações para incentivos fiscais habituais; e outras questões discutidas na seção "Fatores de risco" do Relatório Anual da NextDecade no Formulário 10-K para o ano terminado em 31 de dezembro de 2019 e outros relatórios apresentados à Comissão de Valores Mobiliários, todos os quais são incorporados aqui por referência.

Além disso, qualquer desenvolvimento do Terminal permanece contingente após a conclusão de acordos comerciais requeridos, aquisição de todas as licenças e aprovações, garantia de todos os compromissos financeiros e potenciais incentivos fiscais, alcance de outras condições habituais e da tomada de uma decisão de investimento final para proceder. Qualquer declaração prospectiva neste comunicado à imprensa faz referência apenas à data deste comunicado à imprensa. Apesar de a NextDecade acreditar que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, a empresa não pode dar nenhuma garantia de que tais expectativas provarão ser corretas. A NextDecade poderá de tempos em tempos atualizar voluntariamente suas declarações prospectivas anteriores, entretanto, rejeita qualquer compromisso de assim fazê-lo, exceto se exigido pelas leis de segurança.

