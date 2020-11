Embaixada dos EUA sofre ataque em Bagdá

Foguetes lançados por grupos pró-Irã vieram no mesmo dia em que norte-americanos anunciaram redução de tropas no país (foto: MARIO TAMA/AFP %u2013 17/11/2011)

Vários projéteis foram disparados na noite de ontem contra a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, rompendo assim a trégua respeitada há um mês por grupos iraquianos pró-iranianos. Várias explosões foram ouvidas, seguidas do som de outras detonações e de clarões avermelhados no céu, o que indica que o sistema de defesa americano C-RAM foi rapidamente ativado na sede diplomática, situada na Zona Verde de Bagdá, a mais segura da capital iraquiana.





Este ataque ocorre no mesmo dia em que os Estados Unidos anunciaram que vão retirar 500 de seus soldados no Iraque, com a intenção de deixar apenas 2.500 militares no país.





Em meados de outubro, as facções pró-iranianas no Iraque tinham informado que não voltariam a atacar a embaixada americana se Washington anunciasse a retirada de todas as suas tropas antes do fim do ano.





Para Washington, os quase 90 ataques, sobretudo com foguetes, registrados há um ano contra sua embaixada, bases iraquianas que abrigam soldados americanos e comboios logísticos de prestadores de serviços iraquianos que trabalham para o exército americano, são obra principalmente das brigadas do Hezbollah, a facção iraquiana pró-iraniana mais radical.





Grupos não identificados, vinculados a movimentos pró-iranianos, reivindicaram vários ataques e asseguraram que exigem a saída dos "ocupantes" americanos, baseando-se em uma votação no Parlamento iraquiano.





Em janeiro, 48 horas depois da morte do general iraniano Qassem Soleimani e seu braço direito iraquiano, Abu Mehdi al Muhandis, em um ataque americano, os deputados xiitas iraquianos votaram pela expulsão dos 5.200 soldados americanos presentes então em seu território.