Presidente Donald Trump voltou a fazer alegações sem provas de fraudes nas eleições americanas (foto: CHIP SOMODEVILLA/AFP)

O presidente americano,, anunciou nesta terça-feira (17) ado mais altode segurança eleitoral do país, que rechaçou as denúncias do presidente sobre uma suposta"maciça" naspresidenciais, vencidas pelo democrata Joe Biden.

"A declaração recente desobre a segurança das eleições de 2020 foi muito inexata, já que houve muitas coisas inapropriadas e fraude", tuitou Trump.

"Portanto, com efeito imediato, Chris Krebs foi destituído como diretor da Agência de Segurança de Infraestrutura e Cibersegurança (CISA)".