Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), uma importante empresa global de tecnologia da informação, consultoria e serviços de processos de negócios, anunciou hoje que fornecerá serviços de transformação gerenciada de Rede de longa distância definida por software (Software-Defined Wide Area Network, SD-WAN) para a Olympus, aproveitando a tecnologia Cisco.

Com sede em Tóquio, Japão, a Olympus é apaixonada pelas soluções que cria para os setores médico, de ciências da vida e de equipamentos industriais, bem como de câmeras e produtos de áudio. Há mais de 100 anos, a Olympus se dedica a tornar a vida das pessoas mais saudável, segura e gratificante, ajudando a detectar, prevenir e tratar doenças, promovendo a pesquisa científica, garantindo a segurança pública e capturando imagens do mundo.

Como parte deste compromisso, a Wipro usará sua solução proprietária de serviços de rede gerenciada, #WANFreedom para rearquitetar as WANs da Olympus e permitir o suporte em aplicações distribuídas em um ambiente híbrido de nuvem múltipla. A nova infraestrutura de rede irá melhorar drasticamente o desempenho das aplicações da Olympus para proporcionar uma experiência superior ao usuário final, resultando em maior produtividade comercial, agilidade e redução de custos para TI.

O modelo de serviços gerenciados permite que a Wipro ofereça ótima relação custo-benefício e confiabilidade a seus clientes através do monitoramento, manutenção e gerenciamento contínuo dos serviços. Os serviços gerenciados da Wipro SD-WAN #WANFreedom são viabilizados pelo programa global Secure SD-WAN Managed Services Partner (MSP) da Cisco.

Stephen Kneebone, diretor global de TI da Olympus,disse,"À medida que avançamos para um mundo onde as empresas buscam ser mais resistentes ao acelerar a transformação digital, acreditamos que estamos mantendo o ritmo com a mudança. Nossas iniciativas de adoção de nuvens e migração de aplicações exigem alto desempenho da rede. Com a Wipro, embarcamos em nossa jornada de transformação da WAN que melhora a experiência de aplicação e reduz nosso OPEX, pois a solução #WANFreedom da Wipro uniformiza nossa WAN global espalhada por mais de 40 países. A plataforma centralizada da Wipro para gestão de contratos consolidará nossos prestadores de serviços e espera-se que proporcione uma redução de custos de até 30%".

Kiran Desai, vice-presidente sênior de serviços de nuvem e infraestrutura da Wipro Limited, disse, "Estamos entusiasmados por sermos selecionados pela Olympus como seu parceiro de transformação SD-WAN. A #WANFreedom da Wipro oferece serviços abrangentes de ciclo de vida que abrangem consultoria, planejamento e projeto, implementação e serviços de rede gerenciada. Nosso modelo como um serviço alimentado por uma plataforma de automação integrada criará uma infraestrutura de rede digital cognitiva para a Olympus, que é segura e dinâmica. Suas capacidades melhoradas ajudarão a Olympus a ganhar flexibilidade para acessar serviços em múltiplas nuvens, reduzir despesas gerais e suportar novas aplicações em sua jornada de transformação digital".

Scott Harrell, vice-presidente sênior e gerente geral do Grupo de rede baseada em intenção da Cisco,disse, "À medida que as organizações adotam a nuvem para os principais aplicativos, sua arquitetura WAN também deve evoluir para fornecer a melhor experiência aos seus usuários e maior eficiência para suas organizações. Agilidade e segurança são fatores primordiais nesta transição. Através da tecnologia segura SD-WAN da Cisco e do novo Programa de Criação de Serviços da Cisco para parceiros, a Wipro pode ajudar clientes como a Olympus a garantir sua conectividade a múltiplas nuvens, otimizar suas experiências de aplicação e acelerar suas jornadas de transformação digital".

