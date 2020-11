Grammy Latino inclui reggaeton e cerimônia especial para brasileiros

A 21ª edição anual do Grammy Latino, que normalmente é realizada em Las Vegas, será na quinta-feira(19) em Miami. O evento online, sem público ou tapete vermelho para evitar infecções por coronavírus, será transmitido pelo Facebook.

Pela primeira vez, a Academia Latina terá uma cerimônia especial da premiação para o público brasileiro, na qual serão anunciados os vencedores das categorias em português.

A edição brasileira será conduzida pela modelo Lais Ribeiro e contará com apresentações dos atuais indicados Emicida (Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Português, Melhor Canção em Português) juntamente com Marcos Valle e Melim, que interpretarão "Eu Feat. Você", do álbum de mesmo nome, que também está indicado (Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português).

"Estamos ansiosos em poder homenagear mais uma vez os criadores da música latina durante nossa tão esperada Premiere do Grammy Latino. Esse ano estamos acrescentando mais um evento para o mercado brasileiro, exclusivamente para as categorias em português e, assim, celebrar a diversidade e o desenvolvimento da nossa música", disse Gabriel Abaroa Jr., presidente/CEO da Academia Latina da Gravação.

"Fizemos uma parceria com o Facebook para apresentar esses eventos, o que permitirá que membros, indicados, artistas e amantes da música em todo o mundo participem de uma conversa em tempo real, enquanto celebramos a excelência musical."

A Premiere do Grammy Latino será transmitida ao vivo na quinta-feira, 19 de novembro, exclusivamente pelo Facebook na página do evento às 17h (horário de Brasília).

A cerimônia especial da Premiere para o público brasileiro também estará disponível exclusivamente pelo Facebook a partir das 19h (horário de Brasília).

A Premiere também será transmitida pela Univision na quinta-feira, 19 de novembro, às 22h (Brasília). Também será transmitida pela TNT e pelo canal 5 da Televisa.

- Nova categoria para o reggaeton -

A premiação apresenta também nesta edição uma nova categoria para o reggaeton, após anos de protestos de seus intérpretes.

Os novos concorrentes dominaram a lista de indicados: o colombiano J Balvin (13), os porto-riquenhos Bad Bunny(9) e Ozuna(8).

O evento latino será apresentado pela atriz mexicana indicada ao Oscar Yalitza Aparicio, ao lado dos apresentadores Carlos Rivera e Ana Brenda Contreras.

Na premiação, se apresentarão o cantor de salsa porto-riquenho Marc Anthony, Bad Bunny, Pedro Capó, Alejandro Fernández, Karol G, Kany García, Los Tigres del Norte, Christian Nodal e Fito Páez, entre outros.

Depois que a polêmica aumentou no ano passado sobre a ausência do reggaeton no Latin Grammy Awards, para esta 21ª edição foram incluídas as categorias de Melhor Performance de Reggaeton, além de Melhor Música Pop/Rock e Melhor Canção Rap/Hip-Hop.

Na última edição, a lenda do reggaeton Daddy Yankee viralizou um X vermelho como forma de protesto pela baixa presença do gênero entre os nomeados, que segundo ele, não refletia a realidade do que se ouve nas rádios e discotecas.

J Balvin concorre, entre outros, como Melhor Performance Urbana por "Azul" e Melhor Performance Reggaeton por "Morado" e por "Loco contigo". Ele disputa o Álbum do Ano com duas indicações, uma para "Colores" e outra para "Oasis", esta última disputada com Bad Bunny.

Bad Bunny, um dos líderes do movimento que levou à renúncia do governador de Porto Rico no ano passado, tem outra indicação de Álbum do Ano por "YHLQMDLG", além de concorrer à Gravação do Ano por "Vete" e Melhor Performance de Reggaeton por "Yo perreo sola", entre outros.

Ozuna também concorre ao prêmio de Gravação do Ano por "China" e concorre a Melhor canção "urban" com Rosalía por "Yo X Ti, Tu por Mí", além de duas indicações na nova categoria de Melhor Performance de Reggaeton.

Além de J Balvin e Bad Bunny, também disputam o Álbum do Ano Camilo (Por Primera vez), Kany García (Mesa para Dois), Jesse & Joy (Aire), Natalia Lafourcade (Un Canto Por México), Ricky Martin (Pausa) também competem no Álbum do Ano , Fito Páez (La Conquista del Espacio) e Carlos Vives (Cumbiana).

Camilo, que acumula seis indicações, também concorre aos prêmios de Canção do Ano por "Tutu" e "El misma aire".

Carlos Vives, além da categoria principal, foi indicado à Canção do Ano por "À Venda", com Alejandro Sanz.

A festa televisionada, na qual serão entregues os principais prêmios, começa às 20h locais de quinta-feira (22h Brasília).

Mas a maior parte das 53 categorias são entregues em um evento durante a tarde no qual os artistas poderão participar remotamente.