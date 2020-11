Putin vê bases para 'normalização duradoura' das relações em Karabakh

O presidente russo, Vladimir Putin, avaliou nesta terça-feira (17) que o acordo de paz entre a Armênia e o Azerbaijão permitiu lançar as bases para uma "normalização duradoura" em Nagorno Karabakh, mesmo que o "problema" do status deste enclave não tenha sido resolvido.

"É extremamente importante que as hostilidades tenham cessado e que haja um acordo para desbloquear todas as rotas de transporte, e restabelecer os laços econômicos. Isso cria uma boa base para normalizar as relações de longo prazo", declarou Putin à televisão estatal russa.

No entanto, o presidente russo reconheceu que "o status final de Nagorno Karabakh não foi resolvido" e que o acordo assinado na semana passada não faz nada mais do que "preservar o status quo" em torno desta região disputada por décadas.

"O que acontecer a seguir terá que ser decidido no futuro, ou pelos futuros líderes, futuros participantes deste processo", acrescentou, considerando que "as condições para uma vida normal existem" em Nagorno Karabakh.

O acordo de paz negociado por Moscou pôs fim a quase seis semanas de combates sangrentos entre as forças armênias e o exército do Azerbaijão pelo controle desta região montanhosa do Cáucaso.

O texto consagra a vitória militar de Baku e concede-lhe importantes conquistas territoriais nesta área, atualmente habitada quase exclusivamente por armênios, já que os azerbaijanos fugiram da região após uma primeira guerra na década de 1990.

O pacto também estabelece uma força de paz russa, já destacada desde a semana passada, que também será associada à Turquia, apoiando Baku.