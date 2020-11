Rio estuda realizar seu Carnaval em julho devido à pandemia

O Rio de Janeiro estuda realizar seu famoso carnaval em julho de 2021, disseram as escolas de samba nesta terça-feira (17), depois que a pandemia do coronavírus as obrigou a adiar a festa que normalmente acontece em fevereiro.

A nova data dependerá da existência de uma vacina, sua disponibilidade e de se o governo aceitará declarar o feriado nacional em julho, disse a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA), organizadora do desfile anual de carnaval.

"As escolas de samba decidiram que se existir uma vacina e o feriado nacional for decretado, o desfile será em julho", disse o porta-voz da LIESA, Vicente Dattoli.

As escolas "se reuniram ontem e, com maior otimismo com as notícias sobre a eficiência das vacinas, acharam que neste momento dá para fixar julho", entre 11 e 12 de julho, disse Dattoli à AFP.

No entanto, destacou que "sem vacina, esqueça todo o resto".

Nem todos acreditam que será possível desfilar em julho. Mangueira, uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio, disse que ainda não tem expectativas.

"A Mangueira não fez nada ainda. Não tem nem um enredo", comentou o porta-voz da escola, Rubem Machado.

Com mais de 166.000 vítimas fatais, o Brasil é o segundo país com maior número de mortos pela pandemia, depois dos Estados Unidos.