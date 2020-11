Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, única fornecedora de software do mercado para redes de tráfego ponta a ponta 4G/5G, anuncia a nomeação de Vishant Vora como presidente, Operações Globais de Clientes e Serviços Gerenciados, encarregado de liderar as operações de negócios globais de ponta a ponta incluindo design de rede, implementação e distribuição, soluções e serviços de integração de sistemas, serviços gerenciados e iniciativas estratégicas relacionadas.

"É com muito prazer que dou as boas-vindas a Vishant à Mavenir. Ele liderou a implantação e o gerenciamento de redes móveis em grande escala. Ele focará principalmente na liderança de nossas atividades de Operações e também será responsável por liderar e impulsionar o crescimento de nossas implantações de rede de ponta a ponta nativa em nuvem baseadas em O-RAN e negócios de serviços gerenciados." disse Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir.

"Estou entusiasmado em me unir à Mavenir em tempos tão empolgantes", disse Vishant. "Com seu amplo portfólio e tecnologia inovadora, a Mavenir está bem posicionada para permitir que operadores concretizem a promessa da tecnologia 5G, e estou ansioso para fazer parte da Mavenir neste momento crucial."

Vishant junta-se à Mavenir do Vodafone Group, onde atuou como diretor de tecnologia para a Vodafone Idea na Índia, sendo responsável por fornecer estratégia, pessoal, orçamento e entrega em geral para os aspectos tecnológicos da empresa. Vishant desempenhou um papel instrumental na integração da Vodafone e Idea em 2017, incluindo a condução da integração pós-fusão das duas empresas e da transformação do negócio para se tornar uma Telco Digital pronta para o 5G.

Vishant trabalhará na sede da Mavenir em Richardson, Texas e reportará a Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir partir de 16 de novembro de 2020.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem. A empresa tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC e RAN virtualizada, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 120 países, os quais atendem a uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para geração de receita, redução de custos e proteção da receita. Saiba mais em mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201117006146/pt/

Maryvonne Tubb Mavenir PR@mavenir.com

Loren Guertin MatterNow mavenir@matternow.com

Kevin Taylor GlobalResultsPR mavenir@globalresultspr.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.