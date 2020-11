Quadro em que Churchill representou seu uísque favorito é leiloado por US$ 1,3 mi

Um quadro pintado pelo falecido primeiro-ministro britânico Winston Churchill que representa uma garrafa de seu uísque favorito foi vendido por 983.000 libras, informo a casa de leilões Sotheby's nesta terça-feira (17).

O preço final, equivalente a quase 1,3 milhão de dólares, é "cinco vezes o valor da estimativa de 150.000-250.000 libras, e está entre os preços mais altos de um quadro de Churchill em leilão", disse em comunicado.

Churchill, que adorava pintar, produziu este quadro em sua mansão de Chartwell na década de 1930. O primeiro-ministro conservador do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial deu a obra ao empresário americano William Averell Harriman, enviado especial dos Estados Unidos na Europa na década de 1940.

Harriman foi fotografado em 1942 em Moscou com Churchill e Josif Stalin. Não se sabe se o líder británico, que costumava dar seus quadros aos seus amigos, estava ciente do romance que sua nora Pamela, esposa de seu filho Randolph, tinha com Harriman, disse o jornal The Times na segunda-feira.

Os dois amantes se casaram em 1971 e o quadro foi vendido a colecionadores americanos após a morte de Pamela em 1997.

A Sotheby's vendeu em 2014 outro quadro de Winston Churchill, "O viveiro dos peixes em Chartwell", pelo valor recorde de 1,8 milhão de libras.