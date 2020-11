Comunicado do Business Wire :China Yiwu Imported Commodities Fair

A China Yiwu Imported Commodities Fair 2020 foi encerrada no dia 16 de novembro de 2020 com sucesso. O evento de 4 dias atraiu quase 1.000 expositores, com exibições de 78 países e regiões, entre os quais 41 países do "Belt and Road" incluindo Rússia, Polônia, Grécia, Romênia, Turquia, Índia, Malásia, Tailândia, Irã, Sri Lanka e Armênia.

Abrangendo produtos domésticos, alimentos e bebidas, artesanato, acessórios e materiais de decoração, a feira exibiu, em cinco pavilhões temáticos, mais de 100.000 produtos de consumo diário de todo o mundo: Pavilhão Quality Life (Vinho e Café), Pavilhão Ásia, Pavilhão Europa, Pavilhão América-Oceania-África e Pavilhão Quality Life (materiais de decoração para casa).

A Rússia, como país convidado de honra, fez uma demonstração abrangente de sua economia, comércio, cultura e arte com o apoio do Consulado Russo em Xangai, o Centro Cultural Russo de Pequim e o Grupo do Centro de Exportação Russo.

Este ano 93 expositores vieram diretamente a Yiwu após participarem na Shanghai International Import Expo que concluiu em 10 de novembro, um número muito maior do que o ano anterior que foram 26. Esses expositores desempenharam um papel positivo na promoção do comércio na Yiwu Imported Commodities Fair. Entre eles, Jacobsens Bakery, que é o segundo maior produtor de biscoitos de manteiga da Dinamarca, reuniu-se com quase 50 compradores no local, obtendo um efeito de exibição bastante satisfatório.

Devido ao impacto da pandemia, o número de expositores teve uma ligeira queda neste ano. Mesmo assim, a feira atraiu um total de 80.000 visitantes e compradores, incluindo 29.807 compradores profissionais. A reunião de aquisição, que forneceu oportunidades comerciais individuais e serviços de idiomas, reuniu 100 fornecedores e atraiu 58 compradores.

A fim de fornecer aos expositores e compradores uma melhor compreensão do setor de importação da Yiwu, e o que ele tem feito para promover o comércio de importação de pequenas commodities, a feira organizou um evento com um total de 6.385 expositores e compradores para visitar o centro de incubação de produtos importados da Yiwu, realizando uma interação entre a feira e o mercado local.

