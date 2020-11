Comunicado do Business Wire :CSC

CSC, líder mundial em segurança empresarial, jurídica, tributária e de domínio, lançou hoje uma nova pesquisa da sua divisão de Digital Brand Services (DBS) alertando os consumidores de que erros simples de URL podem levar a fraudes online significativas, produtos falsificados e crimes cibernéticos durante a temporada de compras natalinas. A empresa identificou e analisou erros de digitação de domínio registrado (erros ortográficos) associados às 10 maiores marcas de compras online do mundo e descobriram que mais de 70% dos 1.553 erros de digitação de domínio registrados parecem ser propriedade de terceiros.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201117006035/pt/

(Graphic: Business Wire)

De acordo com a nova pesquisa da CSC, esses domínios de terceiros recebem mais de cinco milhões de visitantes anualmente. Além disso, 40% desses domínios estão usando serviços de privacidade de domínio para mascarar ou ocultar sua propriedade e identidade, e aproximadamente 48% são configurados com registros MX (mail) que podem ser usados para phishing e para interceptar e-mail. Neste blog, a CSC oferece dicas para proprietários de marcas e consumidores se protegerem contra propriedades e conteúdos fraudulentos da web.

Um mergulho profundo nos 100 principais domínios de digitação mais visitados mostra que eles estão sendo usados dessa maneira:

-- 38% aponta para conteúdo da web relacionado a publicidade e pagamento por clique, que pode ser usado para espalhar malware por meio de serviços de estacionamento de domínio

-- 27% não tinha conteúdo da web ao vivo, mas 37% foi configurado para enviar e receber e-mail com registros MX

-- 15% esteve envolvido em referências de afiliados, o que significa que o proprietário da marca pode ser alvo de atividades não autorizadas de afiliados, resultando em perda de receita

-- 12% apontava para conteúdo da web relacionado a compras, o que indica que os consumidores podem se envolver com varejistas nefastos que vendem produtos falsificados, enquanto os proprietários de marcas perdem receita

-- 8% apontava para conteúdo da web malicioso, por exemplo, malware

Durante a temporada de compras natalinas, apenas uma hora de inatividade pode custar a uma empresa mais de US$ 500.000 em receita perdida*. Apesar disso, muitas empresas globais de eCommerce e compras ainda carecem de medidas básicas de segurança de domínio que possam impedir que isso aconteça. Por exemplo, apenas 16% dos 500 principais domínios globais de eCommerce e compras alavancam a redundância de hospedagem do sistema de nomes de domínio (DNS), o que poderia proteger sua presença online de ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS). Além disso, apenas 18% usa bloqueios de registro que impedem ataques de sequestros de DNS que pode redirecionar os consumidores para sites alternativos. Por último, 40% de varejistas não usam registradores de domínio de classe empresarial. Isso é parcialmente explicado pelo fato de que 40% dos domínios observados ainda dependem de registradores de varejo que normalmente não fornecem recursos avançados de segurança de domínio.

"À luz da pandemia global, tanto os consumidores quanto as marcas líderes adotaram as compras online à medida que avançamos para a temporada de férias de 2020. Como tal, queríamos chamar a atenção para como as marcas e os consumidores estão em maior risco de uma infinidade de vetores de ameaças associados a fraudes online, falsificações, vazamento de receita e muitas outras atividades cibercriminosas neste ano", disse o diretor de tecnologia da CSC, Ihab Shraim. "Conforme evidenciado pelo grande número de votos por correspondência na eleição dos Estados Unidos, os consumidores estão procurando alternativas seguras para interações pessoais, e é importante que as marcas não apenas forneçam esses canais digitais, mas também garantam que estão protegidas contra vetores de ameaças online".

"Estamos muito satisfeitos que empresas como a CSC defendam empresas e marcas online para que se implementem os protocolos de segurança necessários para proteger não apenas a reputação de sua marca, mas também de seus consumidores, contra fraudes online e crimes cibernéticos", disse o diretor de Educação e Iniciativas Estratégicas da National Cyber Security Alliance (NCSA), Daniel Eliot. "A missão da NCSA é educar os consumidores e as empresas sobre esses riscos confiáveis e a importância de usar as melhores práticas de segurança cibernética recomendadas. A pesquisa da CSC também é uma parte importante da defesa dos consumidores e da demonstração do risco generalizado desses ataques cibernéticos e domínios fraudulentos".

Recursos adicionais:

-- Blog post

-- Infográfico de dicas do consumidor

*gremlin.com/ecommerce-cost-of-downtime/

Sobre a CSC

A CSC é provedora confiável de escolha para o Forbes Global 2000 e as 100 Best Global Brands® em nome de domínios corporativos, sistema de nome de domínio, gerenciamento de certificado digital, bem como marca digital e proteção contra fraude. Como empresas globais fazem investimentos significativos em sua postura de segurança, a CSC pode ajudá-los a entender os pontos cegos de segurança conhecidos e ajudá-los a proteger seus ativos digitais. Aproveitando as soluções proprietárias da CSC, as empresas podem se proteger contra ameaças cibernéticas a seus ativos online, ajudando-as a evitar perdas de receita devastadoras, danos à reputação da marca ou penalidades financeiras significativas devido a políticas como a General Data Protection Regulation (GDPR). A CSC também oferece proteção de marca online - a combinação de monitoramento de marca online e atividades de fiscalização - adotando uma abordagem holística para proteção de ativos digitais, juntamente com serviços de proteção de fraude para combater phishing. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC tem escritórios nos Estados Unidos, Canadá, Europa e região da Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa global capaz de fazer negócios onde quer que nossos clientes estejam - e conseguimos isso empregando especialistas em todos os negócios que atendemos. Acesse cscdbs.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201117006035/pt/

Christine Blake Comunicações W2 703-877-8114 CSC@w2comm.com CSC News Room

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.