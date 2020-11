Comunicado do Business Wire :Jetcraft

A Jetcraft, a líder mundial em vendas e aquisições de jatos executivos, está lançando uma previsão de mercado de aviação executiva usada para cinco anos - incluindo, pela primeira vez, tendências de dados de transações anteriores da própria empresa e percepções de clientes.

A última previsão prevê que o volume e o valor das transações de segunda mão se recuperem para um crescimento constante durante o período de cinco anos, apesar dos desafios deste ano, atingindo 2.271 transações no valor de US$ 11,1 bilhões anualmente até 2024.

Jahid Fazal-Karim, proprietário e presidente do conselho da Jetcraft, afirma: "A Covid-19 afetou muitos setores, incluindo o nosso. Entretanto, a aviação executiva começou a se recuperar e a redução na atividade de voos comerciais oferece uma oportunidade real para o setor expandir ainda mais sua base de clientes e garantir prosperidade a longo prazo.

"Para a previsão deste ano, decidimos focar nossas previsões exclusivamente no mercado de usados, uma área particular de força para Jetcraft e que não é frequentemente incluída em outros relatórios do setor. Nossa previsão mostra que a aviação executiva começou a se estabilizar com o efeito da pandemia, e esperamos ver 10.183 transações de segunda mão no valor de US$ 48,8 bilhões nos próximos cinco anos".

A previsão da Jetcraft destaca as tendências na atividade de comércio internacional que são um bom presságio para o crescimento da indústria. Apesar da atividade temporariamente reduzida em 2020, a Organização Mundial do Comércio projeta que o volume de comércio se recuperará em 2021. Outro fator importante nas transações de aviação executiva é o aumento no número de indivíduos com patrimônio líquido ultra-alto (UHNWIs), que deve crescer 5 % ao ano até 2024.

Fazal-Karim continua: "Nossas previsões anteriores previam uma desaceleração. Embora tenha ocorrido mais cedo do que pensávamos, estávamos preparados e, como resultado, estamos em uma posição mais forte do que em 2008. Vimos nossa indústria recuperar rapidamente o ímpeto e estou confiante em sua recuperação, especialmente com mais compradores de tempo percebendo o valor da aviação executiva e a adição de novas plataformas que continuam a melhorar a acessibilidade".

Com base em quase 60 anos de conhecimento do setor, este é o primeiro ano em que a previsão de mercado da Jetcraft está incorporando dados transacionais anteriores e percepções do cliente, oferecendo uma visão única do comportamento do comprador.

Fazal-Karim conclui: "Prevemos um aumento contínuo nas transações de grandes jatos, embora em um ritmo mais lento do que nos anos anteriores. Nossos dados transacionais de Jetcraft mostram os Grandes Jatos representando uma forte parcela das compras por compradores mais jovens, e que os tipos de compradores de alto valor líquido, em comparação com os tipos de compradores corporativos ou governamentais, são mais propensos a investir neste segmento de aeronaves. Essas tendências demonstram verdadeiramente o potencial da categoria de jatos grandes, que permanece posicionada para um crescimento de longo prazo.

"Prever o futuro é certamente mais desafiador no contexto do clima atual, e estou especialmente orgulhoso de compartilhar nossa previsão anual da indústria novamente este ano".

A previsão completa do mercado de aviação executiva usada para cinco anos de 2020 da Jetcraft está disponível para download em https://www.jetcraft.com/knowledge/market-forecast/.

FIM

Gráficos de relatórios, imagens de alta resolução e entrevistas estão disponíveis mediante solicitação.

Sobre a Jetcraft

A Jetcraft é líder em vendas internacionais de aeronaves, marketing e estratégias de propriedade, gerenciando e mantendo mais de 20 escritórios regionais em todo o mundo. O sucesso incomparável da empresa ao longo de mais de 55 anos na aviação executiva rendeu-lhe uma reputação de classe mundial, juntamente com uma base de clientes excepcional, uma ampla rede de conexões e um dos maiores estoques da indústria.

Para obter mais informações, visite www.jetcraft.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201117005925/pt/

8020 Communications. E-mail: jetcraft@8020comms.com Telefone: +44 (0)1483 447380

Michaela Wilkins E-mail: mwilkins@8020comms.com Telefone: +44 (0) 1483 366419.

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.