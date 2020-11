Opção pelo centro

Eleito pelo Congresso do Peru, Francisco Sagasti será o terceiro presidente a assumir o cargo em uma semana (foto: Luka GONZALES/AFP)

O parlamentar centrista Francisco Sagasti foi eleito ontem pelo Congresso como novo presidente do Peru, o terceiro em uma semana, com o desafio de encerrar uma crise política que levou milhares de cidadãos indignados às ruas.





Aos 76 anos, o engenheiro e ex-funcionário do Banco Mundial assume hoje. "O que oferecemos? O que falta ao nosso país neste momento, confiança. Confiem em nós, agiremos da maneira que dizemos", declarou Sagasti após a sua eleição para a chefia do Congresso. "Além da confiança, a empatia, para nos sentirmos próximos dos cidadãos", acrescentou, lamentando a morte de dois jovens no sábado durante manifestações contra o presidente anterior, Manuel Merino.





Membro do Partido Morado, Sagasti deve concluir o atual período de governo – que termina em 28 de julho de 2021 –, após a saída do popular presidente Martín Vizcarra há uma semana e a renúncia de seu sucessor, Manuel Merino, no domingo. O partido de Sagasti foi o único que votou em bloco contra a destituição de Vizcarra. As eleições presidenciais e legislativas estão programadas para 11 de abril de 2021.





Sagasti era candidato único e obteve o apoio de 97 dos 123 parlamentares presentes. Desses, 26 foram contra e não houve abstenções. Uma primeira votação para eleger o novo presidente do Peru fracassou no domingo, com a parlamentar de esquerda Rocío Silva Santisteban como candidata única. Ela conseguiu 42 votos. A eleição foi comemorada por centenas de manifestantes reunidos em frente ao prédio do Congresso e por pedestres e motoristas em várias áreas de Lima.





A crise se encerra uma semana depois de o Congresso destituir o popular Vizcarra por "incapacidade moral" e desencadear a pior turbulência política em duas décadas no país, em meio à emergência sanitária causada pelo coronavírus e à recessão econômica. Sagasti foi um dos que votaram contra a destituição de Vizcarra".





PUNIÇÃO

O Ministério Público peruano abriu ontem investigação preliminar contra Merino por suposta responsabilidade pela morte dos dois manifestantes nas repressões aos protestos no fim de semana, informou a procuradora Zoraida Ávalos.





Essa apuração por "abuso de autoridade e homicídio doloso" é dirigida também contra o chefe de gabinete de Merino, Ántero Flores Aráoz, e seu ministro do Interior, Gastón Rodríguez. Zoraida afirmou que as mortes "não ficarão impunes".