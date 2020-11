Iota toca o solo no Caribe Norte da Nicarágua como furacão de categoria 5

O furacão Iota tocou o solo nesta segunda-feira (16) na costa do Caribe Norte da Nicarágua como furacão de categoria máxima, acompanhado de ventos catastróficos, ventos e fortes ondulações, informou uma fonte oficial.

"Este potente furacão Iota já está na parte dianteira, já está em terra. Neste momento, o olho do furacão já está tocando o limite da costa de Haulover", no Caribe, disse em coletiva de imprensa Marcio Baca, diretor de meteorologia do Instituto Nicaraguense de Estudos Territoriais (Ineter).