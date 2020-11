Comunicado do Business Wire :Wipro

A Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO), empresa líder global de tecnologia da informação, serviços de consultoria e processos empresariais, e a SNP Schneider-Neureither & Partner SE, importante fornecedora mundial de soluções de software para processos de transformação digital e migração automatizada de dados, anunciaram hoje uma parceria estratégica para ajudar os clientes a acelerarem sua jornada de transformação digital.

Como parte da parceria, a Wipro utilizará a plataforma de transformação de dados CrystalBridge® e a abordagem BLUEFIELD? da SNP para proporcionar a clientes de todo o mundo uma migração flexível, rápida e segura para o SAP S/4HANA®. Por meio de cenários predefinidos, a plataforma permite que organizações avaliem e simulem o caminho de transformação ideal para, dessa forma, reduzir esforços e aumentar a previsibilidade dos resultados. Ambas as empresas também desenvolverão um "Centro de Competências em Transformação" (Transformation Competence Center) que vai capacitar e certificar consultores da Wipro no uso da abordagem de transformação BLUEFIELD?, habilitada pelo CrystalBridge®.

Michael Eberhardt, diretor de operações (COO) da SNP Schneider-Neureither & Partner SE, afirmou: "Estamos trabalhando em estreita colaboração com a Wipro nos últimos três anos e implementamos com sucesso diversos projetos de transformação complexos nos mais diversos setores e em diferentes continentes. Com esta parceria estratégica, estamos consolidando nossos esforços de confiança e colaboração para garantir projetos de transformação ágeis e seguros".

Harish Dwarkanhalli, presidente de plataformas empresariais na nuvem (Cloud Enterprise Platforms, CEP) da Wipro Limited, declarou: "Os clientes da Wipro já vinham se beneficiando com as sinergias combinadas da SNP e da Wipro, e esta parceria gera uma inquestionável vantagem para eles em um momento em que capacidade de resposta e processo decisório em tempo real se tornaram elementos fundamentais para os negócios. Nosso investimento no 'Centro de Competências em Transformação' reforça nosso compromisso com o sucesso de nossos clientes e o relacionamento que mantemos com a SNP. Temos certeza que esta colaboração vai estimular inovação e acelerar a jornada de transformação digital de nossos clientes".

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) é uma importante empresa global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processo empresarial. Aproveitamos o poder da computação cognitiva, hiperautomação, robótica, nuvem, análises e tecnologias emergentes para ajudar nossos clientes a se adaptarem ao mundo digital e serem bem-sucedidos. A empresa é reconhecida mundialmente por seu abrangente portfólio de serviços, forte compromisso com a sustentabilidade e boa cidadania corporativa, e conta com mais de 180 mil funcionários dedicados que atendem a clientes nos seis continentes. Juntos, descobrimos ideias e conectamos os pontos para construir um futuro melhor e mais ousado. Para saber mais, acesse www.wipro.com.

Sobre a SNP

A SNP é uma importante fornecedora mundial de softwares destinados a gerenciar processos complexos de transformação digital. Em lugar da tradicional consultoria de TI no ambiente ERP, a SNP oferece uma abordagem automatizada utilizando softwares desenvolvidos especialmente para esse fim: a plataforma de transformação de dados CrystalBridge® e a abordagem BLUEFIELD? da SNP possibilitam que empresas reestruturem e modernizem seus panoramas de TI com muito mais velocidade e segurança, e migrem para novos sistemas ou ambientes na nuvem de modo mais seguro. Isso confere aos clientes vantagens qualitativas claras e, ao mesmo tempo, reduz o tempo e os custos envolvidos na implementação.

O SNP Groups tem cerca de 1.500 funcionários no mundo todo. A empresa está sediada em Heidelberg, Alemanha, e gerou receita de aproximadamente EUR 145 milhões no exercício fiscal de 2019. Ela atende a empresas multinacionais de todos os setores. A SNP foi estabelecida em 1994, abriu seu capital em 2000, é listada no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt desde agosto de 2014 (ISIN DE0007203705) e foi admitida na SDAX em março de 2020. Desde 2017, a empresa tem sido negociada como empresa europeia (Societas Europaea/SE). Mais informações estão disponíveis em www.snpgroup.com.

Declarações prospectivas e preventivas

As declarações prospectivas aqui contidas representam as crenças da Wipro em relação a eventos futuros, muitos dos quais são, por sua natureza, inerentemente incertos e fora do controle da Wipro. Tais declarações incluem, mas não se limitam a, declarações relativas às perspectivas de crescimento da Wipro, seus resultados operacionais financeiros futuros, e seus planos, expectativas e intenções. A Wipro adverte os leitores que as declarações prospectivas aqui contidas estão sujeitas a riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados reais sejam materialmente diversos dos resultados previstos por tais declarações. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros, riscos e incertezas relacionados com flutuações em nossos ganhos, receitas e lucros, nossa capacidade de gerar e gerenciar o crescimento, concluir as ações empresariais propostas, intensa concorrência em serviços de TI, nossa capacidade de manter vantagem de custo, aumentos de salário na Índia, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, excedentes de tempo e custo em relação ao preço fixo, contratos por tempo fixo, concentração de clientes, restrições à imigração, nossa capacidade de administrar nossas operações internacionais, redução da demanda por tecnologia em nossas áreas de foco principais, interrupções em redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com êxito potenciais aquisições, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviços, sucesso das empresas em que fazemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política, guerra, restrições legais para levantar capital ou adquirir empresas fora da Índia, uso não autorizado de nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que estejam afetando nosso negócio e a indústria. As condições causadas pela pandemia de Covid-19 poderiam diminuir os gastos com tecnologia, afetar adversamente a demanda por nossos produtos, afetar a taxa de gastos de nossos clientes e poderiam afetar adversamente a capacidade ou vontade de nossos clientes de comprar nossas ofertas, atrasar as decisões de compra dos clientes em perspectiva, provocar um impacto adverso em nossa capacidade de fornecer serviços de consultoria no local e nossa incapacidade de entregar nossos clientes ou atrasar o fornecimento de nossas ofertas, tudo isso poderia afetar adversamente nossas vendas futuras, resultados operacionais e desempenho financeiro geral. Nossas operações também podem ser afetadas negativamente por uma série de fatores externos relacionados com a pandemia de Covid-19 que estão fora do nosso controle. Os riscos adicionais que poderiam afetar nossos resultados operacionais futuros são descritos mais amplamente em nossos documentos protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission, SEC), que incluem, entre outros, relatórios anuais no Formulário 20-F. Estes relatórios estão disponíveis em www.sec.gov. Poderemos, de tempos em tempos, fazer declarações prospectivas adicionais, escritas e verbais, incluindo declarações contidas em documentos da empresa protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e nossos relatórios aos acionistas. Não nos comprometemos a atualizar qualquer declaração prospectiva que possa vir a ser feita de tempos em tempos, por nós ou em nosso nome.

