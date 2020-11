Pelo menos 12 mortos em explosão de caminhão de gás no México

Pelo menos 12 pessoas morreram nesta segunda-feira (16), quase todas carbonizadas, após o capotamento e a explosão de um caminhão-tanque que transportava gás em uma rodovia no estado de Nayarit, no oeste do México, informaram autoridades.

O acidente ocorreu em uma estrada que vai de Guadalajara, capital do estado de Jalisco (oeste), a Tepic, em Nayarit, no trevo para o balneário de Puerto Vallarta.

O veículo, que puxava um semirreboque duplo carregado com GLP, saiu de controle, capotou, explodiu e atingiu três veículos, informou a Secretaria de Segurança de Nayarit em um comunicado.

Pelo menos cinco pessoas morreram dentro de uma caminhonete, outras três morreram em um veículo branco, enquanto em um terceiro carro morreram mais três pessoas, detalhou a secretaria.

O outro falecido seria o motorista do caminhão, segundo a mídia local, embora o comunicado da autoridade não especifique essa informação.

Uma pessoa ferida foi levada para um hospital em Tepic, capital de Nayarit, acrescentou a Secretaria.

A estrada foi fechada para evitar que mais pessoas se ferissem e para permitir o trabalho de bombeiros e paramédicos.

Vídeos do momento da explosão, filmados por motoristas que estavam no engarrafamento, circularam nas redes sociais. As imagens mostravam uma coluna de fogo ao lado de um morro, além de pessoas fugindo do local.