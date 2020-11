Comunicado do Business Wire :Toshiba

A Toshiba Global Commerce Solutions anunciou hoje que Rance M. Poehler ingressará na empresa como seu novo presidente e diretor executivo a partir de 16 de novembro de 2020. Poehler tem mais de 25 anos de experiência na construção e expansão de organizações business-to-business em mercados verticais exclusivos, incluindo varejo, onde liderou o desenvolvimento de soluções completas para varejo geral, restaurante de serviço rápido, hotelaria e outros segmentos. Em sua função, ele será responsável por liderar a transformação contínua da empresa como líder confiável em soluções de comércio de varejo para sua grande e crescente comunidade de clientes e parceiros.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201116006077/pt/

Rance M. Poehle, President & CEO, Toshiba Global Commerce Solutions (Photo: Business Wire)

Poehler substitui Scott Maccabe, nomeado presidente e diretor executivo desde 2015. Maccabe está se aposentando de seu cargo de presidente e diretor presidente da Toshiba Global Commerce Solutions, enquanto ele permanece nesta posição na Toshiba America Business Solutions. Poehler assume o controle imediatamente e trabalhará em conjunto com Maccabe para garantir uma transição completa e contínua de funções. Agradecemos a Scott Maccabe por seu compromisso, liderança forte e muitas contribuições para o sucesso e crescimento do negócio.

"Rance Poehler é um executivo de negócios altamente realizado com um histórico comprovado de expansão de empresas que estão em uma posição única para transformar os setores que atendem", disse Maccabe. "Rance traz a firmeza e habilidade de execução necessárias para fazer a transição do negócio de varejo para um parceiro estratégico de pleno direito para clientes e parceiros."

Poehler se junta à Toshiba com ampla experiência e visão em soluções de comércio de varejo. Durante sua gestão como presidente da Panasonic Systems Communications Company da América do Norte, ele liderou uma divisão de $1,1 bilhão, transformando-a de uma organização centrada no produto em um fornecedor ponta a ponta de soluções inovadoras de varejo nas áreas de mobilidade, ponto de venda, sinalização digital, visão computacional e análise que ajudaram as empresas da Fortune 1000 a entender a demografia e o comportamento do consumidor, melhorar o envolvimento do associado e criar melhores experiências para o cliente. Enquanto estava na Dell Technologies, ele atuou como vice-presidente de vendas mundiais para sua equipe de computação em nuvem, que representa um conjunto completo de soluções de virtualização de desktop e nuvem para varejo que possibilitou soluções de thin client escalonáveis. A experiência de Poehler também inclui Pivot3, onde atuou como diretor de receita responsável por liderar a organização de vendas global e executar a estratégia de crescimento da empresa e aquisição de talentos à medida que se desenvolviam e iam ao mercado com uma plataforma de software hiperconvergente que gerencia cargas de trabalho mistas, incluindo IOT- vigilância, análises e soluções de nuvem híbrida.

"O setor de varejo está procurando maneiras novas e inovadoras de se adaptar mais rapidamente às necessidades do cliente, enquanto otimiza as operações da loja e reduz o custo de entrega e gestão de seus negócios. A Toshiba tem uma forte posição de varejo em todo o mundo e está prestes a romper o setor com suas soluções inteligentes de ponta a ponta", disse Poehler. "Estou honrado e entusiasmado com a oportunidade de ajudar este negócio de soluções de comércio de varejo de classe mundial a crescer de forma a apoiar nossa comunidade de parceiros e ajudar nossos clientes a encantarem seus consumidores enquanto se tornam comerciantes ainda melhores."

Sobre a Toshiba Global Commerce Solutions

A Toshiba Global Commerce Solutions é líder global de participação de mercado em soluções integradas para lojas de varejo e a primeira escolha de varejo para soluções integradas na loja. Juntamente com uma equipe global de parceiros comerciais dedicados, alcançamos um comércio incrível ao promover o futuro do varejo com soluções de comércio inovadoras que aprimoram o envolvimento dos clientes, transformam a experiência na loja e aceleram a transformação digital. Para saber mais, acesse commerce.toshiba.com e se envolva conosco no Twitter, LinkedIn, Facebook e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201116006077/pt/

Fredrik Carlegren Vice-presidente de marketing (984) 444-2769 fcarlegren@toshibagcs.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.