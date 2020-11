AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2020 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2020

América

TORONTO (Canadá) - Julgamento de homem que matou 11 com caminhão - (até 18 de Dezembro)

LIMA (Peru) - Protestos contra o novo governo peruano de Manuel Merino - (até 30)

(+) HONDURAS - Furacão Iota - (até 20)

(+) VANCOUVER (Canadá) - Audiências de extradição são retomadas para diretora da Huawei Meng Wanzhou - (até 27)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Obama publica "Uma Terra Prometida", o primeiro volume de seu livro de memórias -

WASHINGTON (Estados Unidos) - O CEO da Pfizer e especialista em doenças Fauci falam sobre a vacina da covid-19 - 16H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Restrições entram em vigor na Inglaterra - (até 2 de Dezembro)

PARIS (França) - O Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, viaja para a Europa e Oriente Médio - (até 23)

BRUXELAS (Bélgica) - Retomada das negociações comerciais pós-Brexit - (até 20)

HOLANDA - Museus, cinemas e clubes de sexo fecham à medida que o bloqueio aumenta - (até 18)

ITÁLIA - Toque de recolher noturno entra em vigor - (até 3 de Dezembro)

(+) MOSCOU (Rússia) - Cúpula do BRICS -

FRANÇA - Segundo aniversário do surgimento do movimento dos "Coletes Amarelos" na França -

FRANÇA - Começa o novo 'lockdown' nacional com um mês de duração - (até 1 de Dezembro)

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

SÓFIA (Bulgária) - Prazo para a Bulgária e a Macedônia do Norte resolverem disputas históricas -

BRATISLAVA (Eslováquia) - Grupos de extrema direita organizam protestos contra o 'lockdown' -

TIBLÍSSI (Geórgia) - O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, viaja para a Geórgia - (até 18)

(+) BERLIM (Alemanha) - Merkel organiza conversas com executivos-chefes de empresas automotivas - 15H00

QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2020

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Salvador Cienfuegos, ex-ministro da Defesa do México, acusado de narcotráfico, se apresenta à juíza do Brooklyn, Carol Amon - 13H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 10H00

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do Papa - 06H30

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo - PNAD trimestre (ref: julio a septiembre) - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 11H30

MIAMI (Estados Unidos) - Grammy Latino - 23H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE sobre a covid-19 - 15H00

LONDRES (Reino Unido) - Booker Prize -

PARIS (França) - 30º aniversário do Tratado de Forças Armadas Convencionais na Europa entre a OTAN e o bloco comunista para acabar com a Guerra Fria -

BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Julgamento da Volkswagen sobre suposto pagamento excessivo de representantes da equipe -

BRUXELAS (Bélgica) - A presidente do BCE, Christine Lagarde, fala ao Parlamento Europeu - 08H00

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020

América

(+) WILMINGTON (Estados Unidos) - O presidente eleito Joe Biden completa 78 anos -

Europa

NUREMBERGA (Alemanha) - O presidente Steinmeier fala em cerimônia para o 75º aniversário do início dos julgamentos de Nuremberg de líderes nazistas - 16H00

ASTAPOVO (Rússia) - 110º aniversário da morte de Leon Tolstói -

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO DE 2020

América

ESTADOS UNIDOS - Reabertura de fronteiras dos EUA com o México e Canadá -

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Cúpula do G20 realizada online - (até 22)

DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO DE 2020

América

SÃO PAULO (Brasil) - São Paulo Parada do Orgulho - (até 25)

Europa

(+) BERLIM (Alemanha) - 15 anos atrás, Angela Merkel se tornou a primeira mulher chanceler da Alemanha -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 08H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - World Government Summit - 03H00 (até 25)

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2020

Europa

(+) AMSTERDÃ (Holanda) - Assembleia geral anual da International Air Transport Association - (até 24)

(+) PARIS (França) - 50º aniversário da primeira edição da revista satírica Charlie Hebdo -

Oriente Médio e África do Norte

BAGDÁ (Iraque) - Fim da isenção de sanções dos EUA ao Iraque por importações de gás do Irã - 05H00

(+) WUZHEN (China) - Conferência Mundial da Internet, onde Pequim promove seu conceito de internet controlada - (até 24)

(+) HONG KONG (China) - Ativistas Joshua Wong e Ivan Lam em julgamento por protestos - (até 1 de Dezembro)

(+) HONG KONG (China) - Recurso final do governo de Hong Kong sobre a constitucionalidade da proibição da máscara - 23H00 (até 25)