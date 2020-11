Hungria e Polônia bloqueiam orçamento e plano pós-pandemia da UE

Hungria e Polônia bloquearam nesta segunda-feira (16) a aprovação do orçamento plurianual da União Europeia (UE) e de um pacote de resposta pós-pandemia no valor de 750 bilhões de euros (cerca de US$ 880 bilhões), deixando o bloco atolado em uma crise política.

Os dois países se opõem ao vínculo que condiciona o acesso aos fundos da UE ao respeito pelo Estado de Direito. Desta forma, seus enviados vetaram qualquer decisão, disseram diplomatas da UE à AFP.

"A Hungria vetou o orçamento", confirmou Zoltan Kovacs, porta-voz do primeiro-ministro Viktor Orban em Budapeste.

"Não podemos apoiar o plano em sua forma atual de vincular os critérios do Estado de Direito às decisões orçamentárias", disse ele.

Os líderes da UE acreditavam que tinham resolvido a disputa sobre o orçamento de sete anos para a UE e o plano de estímulo associado, durante uma árdua maratona de cúpula de quatro dias em julho.

Desde então, o orçamento de 1 trilhão de euros e o pacote de estímulo de 750 bilhões estavam prontos para aprovação.

Polônia e Hungria permaneceram inflexíveis, porém, recusando-se a vincular seu financiamento futuro ao julgamento de Bruxelas sobre se seus gastos estão em conformidade com a legislação da UE.

Diplomatas europeus de alto escalão disseram que não havia possibilidade de outros países concordarem em relaxar o vínculo com o Estado de Direito.

"Veremos se Budapeste e Varsóvia procuram garantias e se são aceitáveis", disse um diplomata, que alertou para os riscos de uma "grave crise política".

O acordo que emergiu da cúpula de julho previa um quadro orçamental para o período 2021-2027 de 1,07 trilhão de euros e um plano de recuperação de 750 bilhões.

O Parlamento Europeu reagiu vigorosamente contra os cortes em alguns de seus programas favoritos, mas aceitou um novo acordo na semana passada no valor de 16 bilhões de euros.

Nesta segunda-feira, uma reunião de embaixadores foi convocada em Bruxelas para aprovar todo pacote e também discutir planos para permitir que a UE emita dívida conjunta e arrecade seus próprios fundos.

Os líderes da UE têm uma reunião de cúpula por videoconferência em sua agenda nesta quinta-feira, originalmente convocada para discutir a crise do coronavírus. Agora, terão de encontrar uma saída para o impasse orçamentário.