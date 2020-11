Diplomata britânico vira herói na China após resgatar estudante

O cônsul-geral britânico Stephen Ellison se tornou um herói na China, depois que um vídeo seu tirando uma estudante de um rio viralizou nas redes sociais.

A delegação britânica de Chongqing (sudoeste) disse, nesta segunda-feira (16), que o cônsul-geral salvou no fim de semana uma mulher que havia caído em um dos rios que cortam a área turística desta cidade.

"Graças ao resgate oportuno, a mulher conseguiu recuperar rapidamente o fôlego e a consciência", afirma o comunicado do consulado.

Ellison, de 61 anos, visitava a cidade no sábado, quando ouviu o grito de um grupo de pessoas que viram a mulher cair na água.

Nas imagens gravadas por curiosos, compartilhadas pelo consulado e por vários jornais chineses, Ellison pula de roupa no rio, onde uma desconhecida lutava para se manter à tona.

Hábil triatleta, Ellison primeiro arrastou a mulher para um colete salva-vidas jogado da costa, até que ambos pudessem ser resgatados.

"Estamos todos muito orgulhosos do nosso cônsul-geral em Chongqing", tuitou a delegação diplomática do Reino Unido na China, nesta segunda-feira (16).

Na rede social chinesa Weibo, o ato de coragem de Ellison teve um grande impacto.

"Para um homem da sua idade, salvar outra pessoa na água com este frio, sem se preocupar com a própria segurança, é algo heroico, ele é um cavalheiro", lia-se em um comentário com mais de 2.000 "curtidas".

Ellison está no cargo desde junho, após ocupar o cargo de diplomata sênior na embaixada britânica em Pequim desde 2014.

As relações entre a China e o Reino Unido foram tensas este ano, após a decisão do Reino Unido de proibir a gigante das telecomunicações Huawei de trabalhar com sua rede 5G no país.

Soma-se a isso as frequentes críticas que o Reino Unido faz à China sobre as violações dos direitos humanos observadas em Hong Kong e com a etnia uigur muçulmana, no nordeste do país.