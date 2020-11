Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

A Academia Latina da Gravação? lançou seu programa digital como parte da contagem regressiva para a transmissão da 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY® na quinta-feira, 19 de novembro. O guia comemorativo anual, de mais de 60 páginas, inclui conteúdo bilíngue meticulosamente selecionado por renomados compositores de música e membros da Academia Latina, que enaltece os indicados ao Latin GRAMMY® e a emoção de A Noite Mais Importante da Música Latina?.

A edição deste ano - que já está disponível aqui e será distribuída internacionalmente pela primeira vez - conta com capa da pintora e muralista porto-riquenha Sofia Maldonado, que recentemente foi nomeada artista oficial da mostra.

"Nosso programa para colecionadores é um trabalho apaixonado, para os amantes da música latina em todo o mundo, por parte de todos nós da Academia Latina de Gravação", disse Gabriel Abaroa Jr., presidente/CEO da Academia Latina da Gravação. "Como esse ano a pandemia não nos permitiu dar as boas-vindas a um público ao vivo para a 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY, esperamos que esta edição digital ajude a conectar fãs e espectadores com o nosso espetáculo, e que isso lhes aporte um pouco de sua magia aonde quer que se encontrem."

Com um design inovador, proporcionando uma visualização otimizada de suas páginas, o programa digital interativo inclui botões de listas de reprodução (playlists), com músicas de todos os artistas indicados, incluindo aqueles nas cobiçadas categorias Álbum do Ano e Canção do Ano. Também apresenta vídeos de bastidores dos indicados a Melhor Artista Revelação. Conteúdo novo e exclusivo será adicionado com frequência.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação? é uma organização internacional sem fins lucrativos, dedicada a promover, celebrar, homenagear e engrandecer a música latina e seus criadores. Entidade referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina?, para honrar a excelência nas artes e ciências da gravação, além de oferecer programas educacionais e assistenciais para a comunidade musical por meio da Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, favor visitar LatinGRAMMY.com.

