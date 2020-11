Índia homenageia ator Soumitra Chatterjee, que morreu de covid aos 85 anos

O renomado ator indiano Soumitra Chatterjee foi homenageado em seu país nesta segunda-feira, um dia após sua morte, aos 85 anos, por complicações relacionadas à covid-19.

Soumitra Chatterjee, que estrelou em cerca de 300 filmes, era mais conhecido por seu trabalho com o cineasta indiano Satyajit Ray, vencedor do Oscar.

O intérprete foi hospitalizado no início de outubro em Calcutá (leste) após teste positivo para coronavírus. Embora, mais tarde, os testes tenham dado negativo, ele continuou internado devido a outros problemas de saúde decorrentes da infecção, segundo a mídia local.

Sua condição piorou e ele faleceu no domingo, escreveu sua filha Poulami Bose no Facebook.

Em Calcutá, milhares de fãs enlutados se reuniram no domingo à noite com velas e fotos do ator perto do crematório onde estava seu corpo.

O primeiro-ministro Narendra Modi tuitou que a morte do icônico ator representou "uma perda colossal para o mundo do cinema e da vida cultural [no estado de] Bengala Ocidental e na Índia".

Soumitra Chatterjee, cuja carreira durou cerca de 60 anos, também foi um ator de teatro consagrado e escreveu peças e poemas.