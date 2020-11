Comunicado do Business Wire :Hillstone Networks

A Hillstone Networks, importante fornecedora de soluções de segurança e gestão de riscos de redes empresariais, anuncia que se posicionou no mais elevado patamar do quadrante Agentes de Nicho do Quadrante Mágico para Firewalls de Rede do Gartner graças a sua capacidade de execução.

"Dizem que a prática leva à perfeição", comentou Tim Liu, diretor de tecnologia (CTO) e cofundador da Hillstone Networks. "Nós nos posicionamos no Quadrante Mágico para Firewalls de Rede por sete anos consecutivos (dois anos seguidos para o relatório Recursos Essenciais relacionado). Acreditamos que nosso compromisso inabalável e inerente de cumprir a promessa de apoiar nossos clientes na defesa de suas redes nos ajudou a ser incluídos nessa seleta lista."

O robusto portfólio da Hillstone lida com diversos casos de uso e cenários de implementação, segurança de rede baseada em tecnologia de microssegmentação e uma estratégia incansável centrada na nuvem desde o princípio.

-- A solução para prevenção inteligente de violações da Hillstone, que inclui o Hillstone iNGFW e o Hillstone sBDS, oferece uma solução para prevenção de ameaças baseada em ciclo de vida que defende contra ameaças avançadas, protege ativos essenciais e reduz o tempo transcorrido entre o comprometimento e a detecção.

-- A solução para proteção de centros de dados da Hillstone, que inclui o Hillstone Data Center NGFW e a solução de microssegmentação CloudHive, fornece proteção completa de segurança L2~L7 e garante a continuidade dos negócios para centros de dados modernos.

-- A solução de SD-WAN segura da Hillstone ajuda organizações com várias filiais a implementarem rapidamente uma rede VPN segura em qualquer lugar para aprimorar a experiência do usuário sem comprometer a postura de segurança.

Com mais de 18 mil empresas protegidas por soluções da Hillstone atualmente, acreditamos que está claro por que os clientes nos escolhem e por que somos reconhecidos.

*: Gartner, Magic Quadrant for Network Firewalls [Quadrante Mágico para Firewalls de Rede], Rajpreet Kaur, Adam Hils, Jeremy D'Hoinne, 9 de novembro de 2020.

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, tampouco aconselha usuários de tecnologia a selecionarem somente aqueles fornecedores com as mais altas qualificações ou outras designações. As publicações de pesquisa do Gartner consistem de opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como fatos. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relativas a essa pesquisa, inclusive qualquer garantia de comercialização ou aplicabilidade para um fim em particular.

Sobre a Hillstone Networks

As soluções de segurança e gestão de riscos para redes empresariais da Hillstone Networks proporcionam visibilidade, valiosas informações e proteção para assegurar que as empresas tenham visão e compreensão amplas, podendo reagir rapidamente a ciberameaças. Reconhecidas por importantes analistas e contando com a confiança de empresas globais, as soluções da Hillstone cobrem a empresa da periferia à nuvem, melhorando o custo total de propriedade. Para obter mais informações, acesse https://www.hillstonenet.br.com/.

